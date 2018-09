agi

: RT @Agenzia_Italia: #Ilva Michele Riondino chiede le dimissioni di tutti i parlamentari #M5s eletti a #Taranto - Falcerossa : RT @Agenzia_Italia: #Ilva Michele Riondino chiede le dimissioni di tutti i parlamentari #M5s eletti a #Taranto - Agenzia_Italia : #Ilva Michele Riondino chiede le dimissioni di tutti i parlamentari #M5s eletti a #Taranto -

(Di sabato 8 settembre 2018) "I parlamentari del Movimento 5 stelle che abbiamo eletto adevono dimettersi.". Michele Riondino, attore ('Il giovane Montalbano', l’operaio del film 'Acciaio') è su tutte le furie. Tarantino, figlio di un operaio delle acciaierie che nelle prossime settimane cambieranno proprietà, è da sempre impegnato al fianco dei cittadini e dei comitati ambientalisti che si battono per la chiusura degli stabilimenti evidentemente troppo inquinanti, come testimoniano decine di rapporti e inchieste degli ultimi anni. Riondino è uno dei tanti che ahanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle che ha sempre sostenuto la necessità di chiudere queste esperienza industriale. Prima la salute, si era detto. Riondino ha un fratello all'Ilva di. E a lui come ad altri l'intesa con ...