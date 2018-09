Meteo | caldo e sole | torna l' estate Ultime notizie | 30 gradi al nord e al centro | ma le

Meteo - piogge in tutta Italia ma nel weekend torna il sole : 'Caldo estivo fino al 15' : piogge e temporali stanno interessando molte regioni d'Italia, per via di una perturbazione atlantica: il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di oggi sarà caratterizzata da un'...

Previsioni Meteo : l'ultimo ruggito dell'estate - ecco il caldo che fara' : Nuova rimonta dell'anticiclone sub-tropicale, prossima settimana da piena estate! Le Previsioni meteo... Previsioni meteo / Dopo tante perturbazioni e tanti temporali, che avevano lasciato...

Meteo - stop al caldo e maltempo in arrivo : le previsioni per oggi e domani : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il tempo sta ...

Meteo Italia : torna il caldo intenso la prossima settimana - oltre i 30° grazie all'anticiclone africano! : Previsioni Meteo: confermata onda calda per la prossima settimana. Potrebbe durare a lungo! Ve lo avevamo preannunciato già nei nostri ultimi editoriali: la prossima settimana sarà...

Meteo - "eventi estremi" sull'Italia. Temporali - grandine - caldo africano : la mappa da brividi : L'estate sembra non voler abbandonare l'Italia. Infatti, in questi primi giorni di settembre le temperature hanno raggiunto picchi molto alti rispetto alle temperature di questo periodo ma tutto questo potrebbe acquietarsi per un momento. Sì perché da oggi, giovedì 6 settembre, è attesa su tutto il

“Fuori dal normale”. Meteo - l’estate finisce nel modo peggiore. Ma attenzione : torna il caldo africano : Il temporaneo anticiclone testimone di una breve tregua estiva sull’Italia, sta per cedere nuovamente al Centro-Nord, minato da una nuova bassa pressione sull’Europa Nordoccidentale. Da oggi infatti, riferisce il team del sito www.iLMeteo.it, un’intensa perturbazione atlantica comincerà ad interessare il Nordovest con rovesci e temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure come a Torino, Milano e Pavia. Entro sera il ...

Meteo - weekend con temporali e grandine. Ma da lunedì tornerà il caldo : Il peggioramento si farà sentire già a partire da oggi su Alpi e Nord-ovest. Venerdì coinvolto tutto il Centro-nord, la Sardegna e la Campania. Ma dal 10 torna il caldo grazie all'anticiclone delle Azzorre con contributi africani.Continua a leggere

Previsioni Meteo : oggi - top del caldo in Sardegna con over 30° diffusi : Giornata settembrina tipica, dal sapore estivo questa odierna. Il tempo si presenta stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo nubi irregolari a sviluppo diurno su Alpi e Prealpi, specie centro orientali, e lungo l’Appennino. In gran parte si tratta di nubi senza fenomeni associati, salvo qualche temporale solo tra Appennino Modenese, Fiorentino e Pratese. Le temperature massime sono sostanzialmente nella norma su gran parte del Paese, solo ...

Meteo - fa ancora caldo ma non per molto : da giovedì piogge e temporali - ecco dove : ' Ultimi deboli fenomeni oggi sull'Italia , residue conseguenze della perturbazione giunta a ridosso dello scorso weekend e che ora continua nel suo allontanamento verso i Balcani. La pressione è ...