METEO | ANCORA ESTATE | TORNA IL CALDO Previsioni ultime notizie | temperature | attese

METEO Protezione Civile domani : migliora ma ancora un po' di instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani avremo ancora residue condizioni di instabilità al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali e zone appenniniche, in un contesto complessivamente stabile. Ecco il...

Allerta METEO Veneto : ancora instabilità e temporali - possibili fenomeni anche intensi : Tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre in Veneto sono previste precipitazioni, anche con rovesci e temporali, ad iniziare dalle zone montane nelle ore centrali di domani. Saranno possibili fenomeni locali anche intensi, con forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto avverte pertanto della possibilità di eventi critici e disagi sulla rete idrografica minore e sul sistema fognario ...

METEO - ancora estate ma durerà poco. Piogge e temporali in arrivo. Ecco dove : L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, ...

METEO - fa ancora caldo ma non per molto : da giovedì piogge e temporali - ecco dove : ' Ultimi deboli fenomeni oggi sull'Italia , residue conseguenze della perturbazione giunta a ridosso dello scorso weekend e che ora continua nel suo allontanamento verso i Balcani. La pressione è ...

Allerta METEO Veneto : criticità “gialla” - ancora piogge intense e rischio innesco frana del Rotolon : Tempo ancora instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino a domani mattina alle ore 8 le previsioni Meteo indicano la persistenza di fenomeni temporaleschi sul territorio regionale, in particolare in prossimità dei rilievi e sulla pianura meridionale, con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento dalla serata. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi, con raffiche di vento e forti ...

Previsioni METEO Settembre : almeno un’altra settimana d’estate al Centro/Sud - ancora piogge e fresco al Centro/Nord : 1/25 ...

Allerta METEO Lombardia : ancora temporali - continua il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Nuovi forti temporali sono previsti nell’area di Milano fino a domattina. Secondo l’avviso di criticità moderata (codice arancione) pubblicato da Regione Lombardia, a partire dal pomeriggio odierno potrebbero accentuarsi i fenomeni temporaleschi. Rimane pertanto attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Così come restano sotto stretto ...

METEO - l’estate resiste ancora : il termometro salirà fino a 35 gradi : Parentesi estiva da Nord a Sud grazie all'alta pressione africana che farà registrare temperature elevate per il periodo. Secondo le previsioni Meteo, entro domani la colonnina di mercurio potrà tornare su valori decisamente alti, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Un po' meno caldo al Sud.Continua a leggere

METEO - torna il caldo africano. «Punte di 35° nelle città». Ma poi si cambia ancora : Cambio di rotta Meteo repentino sull'Italia. Se la prima neve stagionale aveva fatto la sua sua comparsa a Cortina e sulle Alpi in generale, l'anticiclone africano torna a farla da padrone...

METEO - Arpa : in Lombardia ancora bel tempo fino a venerdì : ancora alta pressione e tempo splendido in Lombardia nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì, quando è attesa “la discesa di una goccia fredda dal Nord Europa“, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa. Sono possibili episodi di instabilità e temporali sia venerdì che sabato. Domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per qualche sottile velatura specie in mattinata. In pianura le temperature sono in leggero aumento con minime ...

METEO - ancora piogge al Sud/ Ultime notizie : perturbazione abbandona l'Italia - il ritorno del caldo estivo : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:50:00 GMT)

METEO - maltempo al Nord e prima neve a Cortina/ Ultime notizie : ancora Bora e temporali al Sud in serata : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Allerta METEO Sardegna : ancora piogge e temporali - nuovo avviso di criticità per domani : Nonostante la breve tregua odierna, piogge e temporali continueranno ad abbattersi sulla Sardegna: ieri sono state colpite diverse zone dell’isola, con allagamenti, abitazioni evacuate e disagi. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di Allerta Meteo per rischio idrogeologico con criticità ordinaria (gialla), valido dalle 9 e fino alle 18 di domani 24 agosto: le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, ...

Allerta METEO Sicilia : ancora criticità “gialla” fino a domani - temporali in arrivo : La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. “Si prevedono, per la giornata di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi da deboli a moderati. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, a ...