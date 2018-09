Mercati emergenti - BlackRock teme un contagio : "Fintanto che le guerre commerciali sono al centro delle attenzioni e fino a quando la Fed continuerà in una sorta di escursione a ritmo frenetico contro il resto del mondo, penso che saremo in un ...

Cina - quali effetti sui Mercati emergenti dalle misure di stimolo : ... come la divergenza preoccupante tra gli Stati Uniti e il resto del mondo in termini di crescita e politiche monetarie, e la crescente belligeranza degli Stati Uniti nei confronti dei loro partner ...

Mercati emergenti - perché le vecchie ricette del Fmi non bastano più : La crisi di Turchia e Argentina ha evidenti somiglianze con quelle degli anni Novanta: l’inizio di un ciclo di aumenti dei tassi d’interesse negli Stati Uniti, il rialzo del dollaro, le prime difficoltà di Paesi il cui debito è denominato in larga parte nella valuta Usa, qualche errore dei Governi, il crollo della fiducia degli investitori internazionali. Secondo molti economisti, il parallelo è particolarmente ...

Continuano i saldi sui Mercati emergenti e di frontiera : In un mondo travolto da turbolenze geopolitiche, le dispute commerciale scatenate dagli USA e protratte, hanno innescato il sentiment negativo, il che ricade duramente sui mercati emergenti . Un ...

Paura contagio emergenti scuote i Mercati mondiali : Il rand sudafricano è la moneta che ha perso più terreno dopo che i dati ufficiali hanno mostrato una contrazione dell'economia in fase di recessione lo scorso trimestre. La lira turca continua a ...

Non solo Turchia e Argentina : venti di tempesta sui Mercati emergenti : Sudafrica in recessione, valute di India, Indonesia e Brasile ai minimi. L’epicentro della crisi è in Argentina e Turchia ma le conseguenze si fanno sentire sui maggiori mercati emergenti. Rialzo dei tassi Fed e tensioni commerciali Usa-Cina all’origine della tempesta. Oggi a Washington incontro decisivo tra governo argentino e Fmi...