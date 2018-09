Meghan Markle è la donna più elegante al mondo

Meghan MARKLE/ Il look che conferma la gravidanza : erede in arrivo per il Principe Harry? : MEGHAN MARKLE, il look sfoggiato accanto al marito Principe Harry nell'ultima uscita pubblica conferma la gravidanza? I rumors sulla dolce atteda della Duchessa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:32:00 GMT)

Meghan Markle sbaglia look e mette in mostra la pancia : Meghan Markle ha accompagnato Harry a un evento di beneficenza, il concerto “100 Days to Peace”, al Central Hall di Londra. Per quanto la Duchessa sia incantevole, il look è decisamente sbagliato. E per più di un motivo. Lady Markle indossa un abito blu royal della stilista di origini taiwanesi, Jason Wu. Si tratta di un tubino morbido, sbracciato, a vita alta, con delle ruches davanti. Una scelta davvero poco appropriata. In primo ...

“Le foto! Ci sono le foto”. Meghan Markle - e adesso? Per molti stavolta è ‘spacciata’ : Altro evento ufficiale, altro look, altro scoop. Ma senza strappi al protocollo stavolta. Avevamo lasciato Meghan Markle splendida ed elegantissima con il tailleur pantalone firmato Altuzarra alla tradizionale cerimonia dei premi WellChild al Royal Lancaster Hotel di Londra. Un outfit impeccabile, peccato contravvenisse al dress code di Corte (e alla richiesta del marito Harry di essere più ligia alle regole). Ora la ritroviamo sempre ...

Meghan Markle - stupenda in bluette : è lei la donna più elegante al mondo? : Meghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluPromossa a pieni voti. Meghan Markle fa il pieno di complimenti alla Central Hall di Westminster dove, in occasione del concerto di ...

Meghan Markle è la donna più elegante del mondo secondo People. Da Amal Clooney a Sandra Bullock - ecco le altre star in classifica : Che Meghan Markle fosse un’icona di stile era ormai assodato. Ma ora, la rivista americana People l’ha definita addirittura “la donna più elegante del mondo” per il 2018. Con questa motivazione:”Ha saputo coniugare il buon gusto in fatto di moda con l’eleganza necessaria e richiesta dal suo essere diventata un nuovo membro della famiglia reale britannica”. La decisione non è stata facile, spiegano dalla ...

Meghan Markle eletta donna più elegante del mondo : ecco chi sono le altre star che ha battuto : People ha scelto Meghan come donna più elegante del mondo , anche se la decisione non è stata facile: la duchessa di Sussex è riuscita a prevalere su altre donne belle, famose e soprattutto eleganti. ...

Meghan Markle in smoking disobbedisce a Harry. Lui la perdona e si commuove : Meghan Markle ha accompagnato Harry alla tradizionale cerimonia dei premi WellChild al Royal Lancaster Hotel di Londra. La Duchessa del Sussex è semplicemente splendida col tailleur-pantalone nero, firmato Altazarra, abbinato a una blusa in seta. Un look semplice, quanto raffinato che però contravviene al dress code di Corte e alla richiesta del Principe di attenersi maggiormente al protocollo anche per quanto riguarda i look. Infatti, qualche ...

