Maurizio Costanzo | «Sogno di intervistare Papa Francesco»

L’Intervista di Maurizio Costanzo - il primo ospite sarà Fedez : Sta per tornare L’Intervista di Maurizio Costanzo, programma in onda in seconda serata su Canale 5. Lo storico giornalista si confronterà a tu per tu con tantissimi ospiti e anche questa edizione sarà ricca di sorprese. Lo scorso anno Costanzo ha intervistato ospiti del calibro di Michelle Hunziker, Gianluigi Buffon, Alessia Marcuzzi, Antonella Clerici, Romina Power e tanti altri ancora. Una stagione ricca di successi, ottimi ascolti, ...

Maurizio Costanzo in difesa di Mara Venier : Maurizio Costanzo continua a riflettere e voler migliorare ciò che conosce meglio cioè la televisione e le sue dinamiche non sempre chiare. In un’intervista esclusiva rilasciata a “Dagospia” si è ha permesso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Tantissime parole di stima e affetto per Mara Venier, che sarà al timone della nuova edizione di “Domenica In”, che sembrano rivolte a Cristina Parodi: “Credo che Mara possa fare molto bene. ...

Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo fondatori del Premio Persefone alla Biennale di Venezia : Il teatro tra cinema e narrativa. E’ questo lo slogan del Premio Persefone che, per la prima volta, si prepara a sbarcare alla Biennale di Venezia. Forte del valore acquisito negli anni dall’ambita statuetta i suoi fondatori, il produttore Francesco Bellomo insieme a Maurizio Costanzo, hanno deciso di sottolineare l’impegno di chi ha trasformato il proprio lavoro, sul palco e sullo schermo, in un valore concreto per la cultura. Ecco quindi che ...

Maurizio Costanzo si racconta : parole speciali per Maria De Filippi e il figlio Gabriele : Maurizio Costanzo parla del rapporto speciale con Maria De Filippi e il figlio Gabriele: l’intervista Maurizio Costanzo, 80 anni, una famiglia allargata alle spalle, una carriera ricca di soddisfazioni e lei, Maria De Filippi, compagna nella vita e nel lavoro. Nel mese del suo compleanno il giornalista si racconta, e lo fa in una lunga […] L'articolo Maurizio Costanzo si racconta: parole speciali per Maria De Filippi e il figlio ...

Cristina Parodi a Domenica In - la pugnalata di Maurizio Costanzo : 'Credo che Mara Venier...'. Gelata : Maurizio Costanzo ha espresso parole di grande stima per Mara Venier e la sua prossima sfida su Raiuno con la nuova stagione di Domenica In. Intervistato da Dagospia per i suoi 80 anni, si è tolto ...

Maurizio Costanzo in difesa di Mara Venier : Maurizio Costanzo continua a riflettere e voler migliorare ciò che conosce meglio cioè la televisione e le sue dinamiche non sempre chiare. In un’intervista esclusiva rilasciata a “Dagospia” si è ha permesso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Tantissime parole di stima e affetto per Mara Venier, che sarà al timone della nuova edizione di “Domenica In”, che sembrano rivolte a Cristina Parodi: “Credo che Mara possa fare molto bene. ...

ASIA ARGENTO TRADITA DA ROSE McGOWAN/ Maurizio Costanzo : "Non chiedetemi di schierarmi" : ASIA ARGENTO, TRADITA dalle amiche, da ROSE McGOWAN e scaricata da Sky, resta in silenzio sui social, ma l'ex gieffina Marina La Rosa la difende: "che problemi ha questo Jimmy Bennett?".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Maurizio Costanzo parla dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento : "Non riesco a dare un giudizio - a schierarmi" : Il giornalista non prende una posizione sulla vicenda ma condanna il polverone mediatico che ha travolto l'attrice.

Maurizio Costanzo parla del caso Argento : 'Non riesco a schierarmi ma consiglierei ad Asia uno psicoterapeuta' : Da quando è scoppiato il caso Argento in molti hanno voluto dire la propria opinione schierandosi o meno con l'attrice italiana. Tra questi non poteva di certo mancare Maurizio Costanzo . Il ...

Maurizio Costanzo dice la sua su Asia Argento : le parole del giornalista : Maurizio Costanzo dice la sua sullo scandalo che ha coinvolto Asia Argento: le parole del giornalista Come ogni settimana, nelle ultime pagine di Chi, Maurizio Costanzo viene spesso chiamato in causa per dire la sua su quelli che, secondo i lettori, sono i temi di attualità più controversi del momento. Al giornalista, questa volta, è […] L'articolo Maurizio Costanzo dice la sua su Asia Argento: le parole del giornalista proviene da Gossip ...

Maurizio Costanzo difende Mara Venier : pugnalata alla Parodi? : FUNWEEK.IT - A 80 anni Maurizio Costanzo continua a riflettere, indagare e voler migliorare ciò che conosce meglio: la televisione e le sue dinamiche non sempre chiarissime, così a...

Maurizio Costanzo difende Asia Argento dopo le accuse di molestie? : Asia Argento accusata di molestie sessuali: Maurizio Costanzo dice la sua Maurizio Costanzo è sempre molto attento a ciò che accade in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale. Il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, nonchè autore, ha affidato alla rivista di gossip Chi, diretta da Alfonso Signorini, un commento sul caso Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett. Secondo le ...

Maurizio Costanzo parla delle sue ex mogli : "Ecco perché è durata solo con Maria" : Il giornalista ed autore televisivo ripercorre gli amori più importanti della sua vita, dal passato con Simona Izzo al...

Maurizio Costanzo difende Mara Venier : pugnalata alla Parodi? Ecco cosa ha dichiarato su Domenica In : FUNWEEK.IT - A 80 anni Maurizio Costanzo continua a riflettere, indagare e voler migliorare ciò che conosce meglio: la televisione e le sue dinamiche non sempre chiarissime, così a Dagospia ha ...