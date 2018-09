Matteo Salvini | dopo l' avviso di garanzia chiude la bocca alla sinistra | ' Rispetto i pm

Lega - Matteo Salvini cala l'asso nella manica : per salvarsi si rivolge al suo peggior nemico : Dopo la sentenza del Riesame , che ha condannato la Lega a versare oltre 49 milioni di euro , il Carroccio potrebbe appellarsi alla Corte europea della Giustizia . 'Diamo tempo al tempo, in Europa una ...

Elisa Isoardi - la confessione su Matteo Salvini : 'Non vogliamo sposarci - lui è un orso' : Elisa Isoardi si racconta senza freni e lo fa in una lunga e inedita intervista che ha rilasciato in queste ore al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare a lungo anche del suo rapporto con Matteo Salvini, con il quale ormai fa coppia fissa da ben tre anni. Una coppia consolidata a tutti gli effetti, anche se la Isoardi ha ammesso che, al momento, nessuno dei due sente la necessita' di unirsi in matrimonio e quindi preferiscono andare ...

Luigi Di Maio sta con i giudici e scarica Matteo Salvini : “Sulla vicenda della nave Diciotti sapevamo che le decisioni erano forti, ma le rivendichiamo come governo e abbiamo dato il

LEGA-M5S primo vero strappo? Luigi Di Maio critica Matteo Salvini : Luigi Di Maio critica Matteo Salvini, reo di aver attaccato la magistratura dopo aver ricevuto la notizia di essere indagato Arriva anche il commento del vicepresidente del Consiglio e leader del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sulle dichiarazioni di Matteo Salvini contro la magistratura e contro i giudici che lo hanno inserito nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona aggravato per il caso della nave Diciotti. Di Maio, ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : 'Ci vuole rispetto'. Il grillino con le toghe e contro la Lega : 'Non ritengo giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura'. Anche il vicepremier Luigi Di Maio , così come il colLega grillino e ministro della Giustizia Alfonso ...

Matteo Salvini : 'Io delinquente? Allora sequestratemi pure il cognome...' : Ci sono due fronti aperti: quello personale, da ministro dell'Interno , dove i reati che gli sono imputati sono arrivati addirittura a dodici , e quello di partito, dove la Lega si vedrà sequestrare ...

Matteo Salvini e i giudici contro la Lega - Renato Farina : perché Sergio Mattarella tace? : Ma anche le idee più fantastiche ed entusiasmanti camminano, in questo mondo carnale, non sulle ali degli angeli ma grazie alla logistica. Senza intendenza, rifornimenti, carri, cavalli, cucine da ...

Matteo Salvini contro i magistrati - il ministro grillino Alfonso Bonafede durissimo : 'Fuori dal tempo' : Le parole di Matteo Salvini contro il Tribunale di Palermo hanno irritato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , grillino. Si apre così un fronte di polemica interno al governo tra Lega e M5s .

Matteo Salvini - avviso di garanzia per la Diciotti : 'Adesso Saviano - Boldrini e Mannoia...' : ' Laura Boldrini , Roberto Saviano , Chef Rubio , Fiorella Mannoia staranno festeggiando'. Matteo Salvini è ironico nella sua diretta Facebook con cui ha annunciato di aver ricevuto l' avviso di ...

Diciotti - carabinieri al Viminale : notificata a Matteo Salvini apertura indagine per sequestro di persona aggravato : sequestro di persona aggravato. È il reato contestato dalla procura di Palermo a Matteo Salvini dopo la trasmissione degli atti da parte degli inquirenti di Agrigento per il caso della nave Diciotti. Sono stati i carabinieri a notificare al ministro dell’Interno l’avviso della procura che di fatto apre l’indagine sul trattenimento di 137 migranti per cinque giorni a bordo della nave – attraccata nel porto di Catania senza che ...

Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : “Rischio 15 anni di carcere” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è indagato per sequestro di persona aggravato dopo il caso della nave Diciotti. Il capo di accusa è stato modificato dai magistrati di Palermo. "Sono almeno 15 anni di galera prevista a cui bisogna aggiungere le aggravanti", afferma il titolare del Viminale in diretta Facebook.Continua a leggere

Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini che è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona aggravato.I magistrati palermitani hanno modificato le contestazioni ipotizzate inizialmente dalla Procura di Agrigento nei ...

Nave Diciotti - Italia divisa sull’operato di Matteo Salvini : il 53% è contro di lui : Il 53% degli Italiani è in disaccordo con l'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla gestione del caso della Nave Diciotti. Favorevole al suo operato il 44%. Tra i leader politici quelli che godono di più fiducia sono Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e - al terzo posto - proprio Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini - i carabinieri gli portano una busta al Viminale : è l'avviso di garanzia per la Diciotti? : carabinieri al Viminale: hanno consegnato a Matteo Salvini 'una busta'. Fonti del Ministero degli Interni comunicano l'arrivo degli agenti, non è ancora chiaro quale sia l'oggetto della 'visita'. ...