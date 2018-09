blogo

: Mattarella: riaffermare valori che hanno portato a nascita Ue - RaiNews : Mattarella: riaffermare valori che hanno portato a nascita Ue - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Mattarella: riaffermare valori che hanno portato a nascita Ue - watohal : -

(Di sabato 8 settembre 2018) Il Presidente Sergioha inviato al dott. Valerio De Molli, Managing Partner di The European House – Ambrosetti, un messaggio in occasione della 44esima edizione del Forum Ambrosetti, un incontro internazionale incentrato sui temi economici che si tiene dal 1975.Il messaggio diha riguardato il futuro dell'Unione Europea: "Si appresta a passaggi rilevanti della sua esistenza. Siamo in vista delle elezioni del Parlamento europeo nel prossimo anno, massimo momento di espressione della sovranità dei popoli dell’Unione e dobbiamo compiere scelte fondamentali su politiche e istituzioni: dal bilancio comune alla governance economica dell’area euro".Per sostenere il progetto è indispensabile, secondofondamentali dell'Unione: "Per ben custodire il futuro dei nostri popoli, è indispensabilefondamentali alla base ...