Mattarella | Riaffermare i valori dell' Europa | Italia saldamente nella Ue

Mattarella : "Riaffermare valori che hanno portato a nascita Ue" : Il Presidente Sergio Mattarella ha inviato al dott. Valerio De Molli, Managing Partner di The European House – Ambrosetti, un messaggio in occasione della 44esima edizione del Forum Ambrosetti, un incontro internazionale incentrato sui temi economici che si tiene dal 1975.Il messaggio di Mattarella ha riguardato il futuro dell'Unione Europea: "Si appresta a passaggi rilevanti della sua esistenza. Siamo in vista delle elezioni del Parlamento ...