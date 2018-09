Mattarella difende l' Ue

Mattarella ricorda eccidio di Stazzema : "Difendere diritti da minacce" : Mattarella ricorda eccidio di Stazzema : "Difendere diritti da minacce" Il messaggio del capo Stato nel 74esimo anniversario della strage nazifascista in Toscana, dove vennero uccisi 560 civili. "La fermezza e dignità della popolazione - afferma - hanno consentito di accumulare tesori preziosi per il ...

Mattarella e la trincea “istituzionale” - quattro presidenti per difendere Tria : Le recenti, battagliere esternazioni dei due capi della maggioranza Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul rapporto con Bruxelles in vista della prossima Legge di Stabilità sono state prese molto sul serio dal Capo dello Stato. Pur non rappresentando dichiarazioni di guerra nei confronti dell’Ue e pur proiettando in un futuro imprecisato il superamento...