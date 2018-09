Sergio Mattarella - attacco al governo : 'Siano costruttivi o rischiano l'irrilevanza' : Un attacco neanche troppo velato al governo Lega-M5s quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 'Una casa comune solida e ben gestita costituisce il più efficace antidoto contro ...

Anniversario attacco Barcellona - Mattarella : 'Fermi nel tutelare la sicurezza' : A un anno dallattentato che ha colpito la città catalana, il Capo dello Stato "rinnova il più sentito cordoglio della Repubblica Italiana" in un messaggio inviato al Re di Spagna, Filippo VI

“Attacco a Mattarella - probabili account russi. Ma da società private - il governo non c’entra” : «Probabilmente una parte degli account è stata messa a punto in Russia o sottratta dal Paese, ma di questo si sono occupati privati che ci guadagnano. Ma queste persone non sono legate in alcun modo con il governo». Chi espone queste considerazioni, interpellato sulla vicenda degli attacchi sui social al presidente della Repubblica Sergio Mattarell...

[L'analisi] Altro che i troll contro Mattarella. Cossiga e Scalfaro furono sotto attacco e la nostra democrazia tremò davvero : ... quella tempesta di messaggi twitter, scatenata in poche ore, per chiederne le dimissioni nel giorno in cui era scattato il veto del Quirinale alla nomina di Savona al ministero dell'Economia ...

Aperta inchiesta sull'attacco via web a Mattarella. Esclusa la pista russa : Attentato alla libertà del presidente della repubblica e offesa al prestigio della carica sono le ipotesi di reato nell'inchiesta Aperta dalla procura di Roma -

Attacco web al Colle - si indaga per attentato alla libertà di Mattarella : È la notte tra il 27 e 28 maggio scorso: Mattarella non dà il via libera alla nomina di Paolo Savona alla guida del ministero dell'Economia nel governo gialloverde. Il premier incaricato Giuseppe ...

[L'inchiesta] Dietro l'attacco al Presidente Mattarella - una mano italiana - esperta e - forse - milanese : ... il cyberattacco a Sergio Mattarella ha rappresentato un tentativo di esercitare una pressione politica, dai toni eversivi, sul Presidente della Repubblica? Più in generale, se la politica italiana ...

Attacco troll a Mattarella - si indaga per attentato alla libertà del Capo dello Stato : ... avvenuti alla fine di maggio nelle ore convulse seguite al no del Colle alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia e delle Finanze che costrinsero Giuseppe Conte a rimettere il mandato a ...

Attacco troll a Mattarella - si indaga per attentato alla libertà del Capo dello Stato : attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. La procura di Roma ha formalmente aperto il fascicolo sugli attacchi via web al ...

Attacco troll a Mattarella - si indaga per attentato a libertà del Capo dello Stato : Attacco troll a Mattarella, si indaga Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Attacco troll a Mattarella - la procura indagine per 'attentato alla libertà del Capo di Stato' : Attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Questi i reati per i quali procede la procura di Roma nel fascicolo avviato sui presunti ...

Attacco social a Mattarella - indagine per attentato libertà capo Stato - : attentato alla libertà del presidente e offesa all'onore e al prestigio del capo dello Stato: questi i reati ipotizzati dalla Procura di Roma sui presunti attacchi web avvenuti nel maggio scorso e ...

Attacco social a Mattarella da un'unica fonte : L'inchiesta sull'assalto social al Colle è seria e, come è noto, è stata messa nelle mani del pool antiterrorismo. Secondo quanto riporta il Corriere della sera si è partiti dai 400 tweet, quasi simultanei, in cui si chiedevano le dimissioni del Capo dello Stato. Seguiti dalle denunce - tutte archiviate - in cui si chiedeva la messa in stato di accusa per alto tradimento dopo il 27 e il 28 maggio scorsi, quando ...

[Il caso] Il no a Savona e l'attacco a Mattarella di 4mila troll russi. "Ucciso il fratello sbagliato". Indagano i servizi segreti : ... fomentare le tensioni socioeconomiche, accrescere l'instabilità politica dei paesi dell'area occidentale quando stanno per prendere decisioni strategiche ritenute dall'attore ostile sfavorevoli ai ...