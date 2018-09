Mattarella all' Ue | ' Governi siano costruttivi o rischiano irrilevanza'

Genoa - 125 anni di storia : gli auguri del presidente della Repubblica Mattarella - “vicini alla città” : Il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , ha voluto rendere omaggio al Genoa che domani compirà 125 anni di storia Il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , ha scritto un telegramma al presidente della Lega A, Sergio Mattarella , in occasione del 125° anni versario del Genoa che ricorre domani. Il club più antico d’Italia è stato fondato il 7 settembre del 1893, una data simbolo della nascita del calcio in Italia. Nel ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 36 anni fa la mafia uccise il generale. Mattarella : “Fu un esempio di difesa della legalità” : Lo uccise ro poco dopo le 21, mentre a bordo di una A112 bianca, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, rientrava a casa. Era il 3 settembre 1982, quando Cosa Nostra ammazzò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov. Assieme a loro i killer colpirono anche l’agente di scorta Domenico Russo, che seguiva la coppia a bordo di una seconda auto. Trentasei anni fa, il prefetto inviato in ...

"Genova non si arrende" - l'addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella e governo : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa". "Il viadotto - ha continuato Bagnasco - è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante ...