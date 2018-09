ilfattoquotidiano

: Marvel’s Spider-Man, la nostra prova dell’ultimo gioco dedicato all’Uomo Ragno - TutteLeNotizie : Marvel’s Spider-Man, la nostra prova dell’ultimo gioco dedicato all’Uomo Ragno - Cascavel47 : Marvel’s Spider-Man, la nostra prova dell’ultimo gioco dedicato all’Uomo Ragno -

(Di sabato 8 settembre 2018) Un nuovodiman era necessario, da troppo tempo l’amichevole uomodi quartiere mancava sugli schermi dei videogiocatori, senza dimenticare che le sue ultime apparizioni non sono state troppo convincenti. Il buon Peter Parker torna su Playstation 4 nel modo migliore possibile in Marvel’s-Man, regalando ore di divertimento per un action adrenalinico che sembra uscito direttamente da uno degli albi a fumetti dell’eroe Marvel. Il primo impatto colè notevole, il costume classico, i primi volteggi con la tela, la prima scazzottata per strada sono tutti elementi che non posson fare altro che far sorridere il giocatore, mentre sfreccia tra i palazzi di New York con una naturalezza che ha dell’incredibile; Insomniac Games ha messo davvero tutto il cuore possibile in questa produzione, regalandoci finalmente undegno del suo ...