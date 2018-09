Marte | cieli oscurati e rocce polverose | Curiosity esplora il Vera Rubin Ridge

Si rischiarano i cieli di Marte : la tempesta di sabbia si ritira - si tentano nuovi contatti con il rover Opportunity : I cieli di Marte si stanno rischiarando: la tempesta di sabbia che ha avvolto il pianeta alla fine di maggio oscurando il Sole si sta attenuando, e la Nasa sta “provando a riportare on line” il rover Opportunity, in letargo, nella Valle della Perseveranza. Gli ultimi contatti risalgono al 10 giugno: investito dalla tempesta, le sue batterie si sono scaricate e il computer ha adottato una modalità in cui quasi tutti i sottosistemi ...

Eclissi totale - Luna rossa e Marte/ Video - timelapse nei cieli di Roma : e un aereo "insegue" il satellite : Eclissi totale di Luna, Video: milioni di persone stregate dallo spettacolo del nostro satellite, tra foto e dirette social. Le ultime notizie sul fenomeno e sull'incredibile seguito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:31:00 GMT)