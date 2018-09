MARCHISIO | SPIACE ESSERE PASSATO PER INFORTUNATO Ultime notizie | non lo

MARCHISIO - frecciata alla Juventus : "Mi dispiace essere passato per infortunato" : Claudio Marchisio, qualche settimana fa, ha risolto il suo contratto con la Juventus e ha lasciato così la sua seconda casa dopo 25 anni. Il centrocampista 32enne ha firmato un biennale con i russi dello Zenit San Pietroburgo e oggi è partito per la Russia insieme alla moglie Roberta Sinopoli e ai figli. La consorte del Principino, su Instagram ha postato una foto con una didascalia semplice ma precisa:"Pronti ed emozionati per questa nuova ...

MARCHISIO - che frecciata alla Juve : “dispiace che sia passato per infortunato quando non lo sono mai stato” : L’ex centrocampista della Juventus ha lanciato una stilettata al suo vecchio club prima di partire per la Russia “Dispiace solo essere passato a volte per infortunato perché non lo sono mai stato, ma questo fa parte del nostro lavoro. Quindi spetta soltanto a me iniziare questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto e dimostrarlo poi sul campo“. Instagram @robysinopoli Lo ha detto l’ex centrocampista della ...

