Marchisio lascia l’Italia “Arrivederci Juventus? Non so” Ultime notizie | saluta Torino e

I Marchisio lasciano Torino : 'Se è un arrivederci? A Torino sicuramente. Alla Juventus? Non lo so' : La famiglia Marchisio in partenza. Instagram Poco dopo le 9.30, dagli scali privati di Caselle, Claudio Marchisio ha salutato il suo mondo. È salito con la moglie Roberta e i figli Davide e Leonardo su un aereo riempito da dodici valigie destinazione San Pietroburgo: lo aspetta una nuova vita, l'ultima da calciatore dopo quasi 25 ...

Juve - Marchisio lascia il club dopo 25 anni : dopo 25 anni , Claudio Marchisio lascia la squadra e la città del cuore. Adesso ha 32 anni : era entrato nella Juve ntus quando ne aveva sette, nei Pulcini. Ad eccezione di una stagione in prestito a Empoli, nel 2007 – 2008, con Sebastian Giovinco, è sempre rimasto a Torino, dove ha messo in piedi una serie di attività e dove la moglie Roberta gestisce un ristorante. Il suo contratto prevedeva altri due anni a 3.5 milioni netti a stagione. ...

Marchisio lascia la Juventus - la lettera del Principino è commovente : “Mille pensieri e mille immagini mi hanno accompagnato per tutta la notte. Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio. Siete la parte più bella di questa meravigliosa ...