Marchisio | che frecciata alla Juve | “dispiace che sia passato per infortunato quando non

Zenit - UFFICIALE : arriva Marchisio. “Avevo promesso che non avrei…” : arriva MARCHISIO- Claudio Marchisio è un nuovo giocatore dello Zenit. Accordo totale tra il giocatore e il club russo e ufficialità arrivata nelle scorse ore. Il centrocampista ha sottolineato la sua scelta tramite il sito UFFICIALE del club russo. “Avevo promesso che non avrei più giocato in Italia” “Non ho avuto dubbi a firmare per […] L'articolo Zenit, UFFICIALE: arriva Marchisio. “Avevo promesso che non ...

Marchisio va in Russia : giocherà con lo Zenit : Claudio Marchisio è un nuovo giocatore dello Zenit. L’ex bianconero ha scelto di andare a giocare in Russia. Lo ha annunciato il club sul proprio sito. Ha firmato un contratto biennale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Marchisio va in Russia: giocherà con lo Zenit sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tutti pazzi per Marchisio : c’è anche un assalto “italiano”… : Claudio Marchisio ancora alla ricerca dell’offerta giusta per tornare in pista dopo aver rescisso il contratto con la Juventus La corsa a Claudio Marchisio si accende. Il centrocampista è svincolato e, come noto, potrà accordarsi con qualsivoglia club a parametro zero. Ben noto l’interesse di Monaco e Psg, club che vorrebbero portare in Ligue 1 il calciatore ex Juventus. Le due francesi però sono in ottima compagnia. Permangono ...

Marchisio - anche lo Zenit San Pietroburgo è pronto a fare un'offerta al giocatore : Il suo addio è stato difficile per molti tifosi juventini, dopo 25 anni di militanza nel club piemontese. Parliamo ovviamente di Claudio Marchisio, centrocampista classe 1986, da tanti considerato una delle bandiere del nostro calcio. Nonostante questo, l'ultimo giorno del mercato in Italia (17 agosto) il giocatore ha rescisso consensualmente il contratto con la Juventus, ricevendo una buonuscita sostanziosa (si parla di 4-4,5 milioni di euro) a ...

Juventus - bordata lady Marchisio : “Meglio essere rimpianti che sopportati” : bordata lady Marchisio- Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, ha colto l’occasione per lanciare una piccola frecciatina alla Juventus tramite il proprio account instagram. La moglie dell’ormai ex centrocampista bianconero ha postato una foto di un’intervista del noto attore-regista Michele Placido, intervista rilasciata ai colleghi di “TuttoSport“. Michele Placido afferma: “Nel cinema,come nel calcio, ...

Roberta Sinopoli - moglie di Marchisio/ L'attacco alla Juventus : "meglio rimpianti che sopportati" : Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, ha pubblicato sui social un breve sfogo per la rescissione del contratto del marito. Decisione voluta dalla Juventus, dopo 25 anni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:41:00 GMT)

La moglie di Marchisio al veleno : "Meglio rimpianti che sopportati" : Claudio Marchisio, dopo 25 anni di onorata carriera con la maglia della Juventus, se n'è andato via in punta di piedi, senza sbattere la porta e in totale, almeno in apparenza, sintonia con la società ha deciso di rescindere il suo contratto. Oltre ai tanti infortuni patiti, pare che anche il rapporto con Allegri si fosse un po' deteriorato visto che il "principino" non era più una pedina fondamentale, come era stato per anni, dei sette volte ...

Lista svincolati - quante occasioni : Marchisio - Ben Arfa - Yaya Tourè e anche… : Lista svincolati- Mercato italiano chiuso da circa 15 ore e ora largo alla Lista degli svincolati. Tante, tantissime occasioni a costo zero che potrebbero fare la fortuna di tantissime squadre. Nella Lista degli svincolati anche Marchisio, fresco di rescissione contrattuale con la Juventus. Lista svincolati Marchisio Ben Arfa Yaya Tourè Terry Diego Reyes Mbakoku Veloso […] L'articolo Lista svincolati, quante occasioni: Marchisio, Ben ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep ...

Marchisio - c’è anche il Psg : il Principino raggiunge Buffon? : Nella giornata di ieri la Juventus ha comunicato la rescissione del contratto con il centrocampista Claudio Marchisio, il calciatore non rientrava più nelle strategie del club bianconero e per questo motivo il Principino ha accettato il divorzio. Nelle ultime stagioni il centrocampista è stato raramente preso in considerazione dal tecnico Massimiliano Allegri, gli ultimi colpi dalle sessione estiva hanno spinto Marchisio verso altri lidi. ...

Marchisio pensa a Francia e Spagna : ma c'è anche l'ipotesi Italia : TORINO - La J uventus e Claudio Marchisio si sono lasciati dopo 25 anni di matrimonio rescindendo consensualmente il contratto. Il legame resta forte e infinito nel tempo, ma le strade professionali ...