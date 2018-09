MARA VENIER E GIUCAS CASELLA IN TRENO Video | dove stanno andando? L' indizio prima di

MARA VENIER confusa in treno con Giucas Casella : «Ma dove andiamo a dormire? Quanto è rinco*** sto mago...» Video : Mara Venier torna a far sorridere i fan con un Video divertente su Instagram . Questa volta però non è da sola, ma come 'co-protagonista' del filmato c'è anche l'amico fraterno Giucas Casella . I due ...

MARA VENIER choc : la trasformazione della conduttrice impressiona i fan : Ci siamo: il 16 settembre torna Domenica In. Ma soprattutto il 16 settembre torna Mara Venier a Domenica In. La conduttrice veneta, dopo una parentesi a Mediaset, torna alla Rai. E ci torna in forma smagliante. È sempre stata una donna bellissima, Mara, ma ultimamente è cambiata. È dimagrita 8 chili ed è una bomba. Ma come ha fatto a dimagrire così tanto? Che dieta ha seguito? È la conduttrice in persona ad aver svelato a Gente il suo ...

MARA VENIER - 8 chili in meno dopo un ‘forte dolore al petto’ : Mara Venier rientra in Rai alla guida di Domenica In – in onda dal 16 settembre su Rai 1 con grandi ospiti come Romina Power e Gina Lollobrigida – e sfoggia una ritrovata forma fisica della quale parla in un’intervista concessa al settimanale Gente nel numero in edicola. Dietro questa perdita di peso, 8 chili per la precisione, c’è una questione di salute più che un capriccio estetico. Ecco che cosa ha spinto la ...

Domenica In vs Domenica Live : quasi al via la sfida. Barbara D’Urso promette “un incontro storico” mentre MARA VENIER ospita Romina Power : Barbara D’Urso contro Mara Venier: una delle sfide più attese della nuova stagione televisiva. Il debutto di Domenica In e Domenica Live è fissato per il prossimo 16 settembre e il duello tra le due signore del piccolo schermo passerà anche attraverso gli ospiti che saranno in grado di schierare. Nella prima puntata di Pomeriggio 5 Carmelita, così la chiamano i suoi fan, ha ufficializzato la presenza di Loredana Lecciso. L’ex ...

