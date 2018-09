Mantova | inaugurata Conca di Valdaro | Fontana ' grande risorsa'

liberoquotidiano

: #LNews #Mantova , inaugurata la conca di #Valdaro, @fontanapres: infrastruttura strategica del sistema idroviario d… - RegLombardia : #LNews #Mantova , inaugurata la conca di #Valdaro, @fontanapres: infrastruttura strategica del sistema idroviario d… - Marco_chp1 : RT @Notizie_Milano: ANSA Lombardia: Mantova, inaugurata conca di Valdaro - AnsaLombardia : Mantova, inaugurata conca di Valdaro - Lombardia -

(Di sabato 8 settembre 2018) Milano, 8 set. (AdnKronos) - "Un'infrastruttura importante per la città die più in generale per tutte le realtà della zona. Un collegamento 'via acqua' utilizzabile per 365 giorni l'anno, che prescinde dalle eventuali secche del Mincio e che si colloca in un'area della nostra regione bisogn