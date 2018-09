Mantova | inaugurata Conca di Valdaro | Fontana ' grande risorsa' 2

Mantova : inaugurata Conca di Valdaro - Fontana 'grande risorsa' (3) : (AdnKronos) - "Come Regione investiamo molto anche nel sistema dei porti interni fluviali costituito dai porti di Cremona e di Mantova , che nel corso degli anni sono diventati vere e proprie aree trimodali al servizio dell'economia locale, in cui e' possibile la movimentazione e l'interscambio di me

Mantova : inaugurata Conca di Valdaro - Fontana 'grande risorsa' : Milano, 8 set. (AdnKronos) - "Un'infrastruttura importante per la città di Mantova e più in generale per tutte le realtà della zona. Un collegamento 'via acqua' utilizzabile per 365 giorni l'anno, che prescinde dalle eventuali secche del Mincio e che si colloca in un'area della nostra regione bisogn