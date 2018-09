Manovra | Tria | flat tax è sul tavolo | partiranno tutte riforme

Manovra - Tria rassicura l'Ue. Strada in salita per la flat tax : 'Ai ministri economici della Ue 'ripeterò quello che ho sempre detto e che sarà fatto', aveva annunciato il ministro dell'Economia. I successivi incontri bilaterali hanno perciò seguito un copione ...

A Vienna Tria convince Dombrovskis su riduzione debito italiano. Moscovici : ' Manovra sia credibile : Positivo l'incontro a margine dell'Ecofin. 'Voglio credere che realismo e pragmatismo si affermeranno' aveva auspicato in mattinata il Commissario europeo agli Affari economici -

Manovra - Dombrovskis : con Tria "visione condivisa su obiettivi prossimo Bilancio" : "Incontro molto positivo". E' così che il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis ha definito il colloquio avuto con il Ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . I due si sono scambiati opinioni durante le riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin in corso a Vienna. "Abbiamo una visione condivisa della situazione economica e ...

Manovra - si comincia dalle pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...