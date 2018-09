Manovra | Salvini | C' è anche reddito di cittadinanza che è molto caro ai miei amici

Manovra : Juncker 'rassicurato' da parole di Salvini e Di Maio : La Commissione Europea è 'rassicurata' dalle ultime dichiarazioni dei vicepremier Salvini e Di Maio in materia di conti pubblici, più concilianti nei confronti di Bruxelles, anche se rispettare il ...

Anche Luigi Di Maio si responsabilizza : sì a una Manovra di piccoli interventi. M5s a ruota di Salvini - con lo zampino del Quirinale : Luigi Di Maio si ferma in un angolo. Interno giorno, Palazzo Chigi. È appena finito il primo degli innumerevoli vertici di maggioranza che costelleranno il cielo della legge di stabilità da qui a Natale. Si ferma a parlottare con Giuseppe Conte. Poi avverte i suoi: "Quando esco voglio fare alcune dichiarazioni". Alle undici plana sui cronisti che lo attendono. E sparge parole che zavorrano le fluttuazioni di mercati e spread, ...

Salvini e Di Maio abbassano i toni - lo spread scende e Tria ha più margini per la Manovra : ROMA Come d'incanto i proclami Lega e M5S contro l'Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più ...

Manovra - Salvini : "Modello Aquarius esteso all'economia" : La Manovra economica che verrà è la protagonista dell'agenda politica italiana che rimane sorvegliata speciale dei mercati. Oggi la prima riunione di governo dopo la pausa estiva per iniziare le ...

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.