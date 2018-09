Mangiano funghi raccolti nei boschi | famiglia di 6 persone intossicata

Mangiano funghi raccolti nei boschi - famiglia intossicata a Frascati : Un'intera famiglia è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo aver mangiato funghi raccolti nei boschi in zona Rocca di Papa, vicino Roma. L'allarme è scattato stamattina quando l'ospedale ha ...

Raccolgono e Mangiano funghi : intera famiglia intossicata : Hanno raccolto funghi nei boschi in zona Rocca di Papa, vicino Roma, e dopo averli mangiati hanno accusato malori: un’intera famiglia è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di 6 persone tra i 78 anni e i 16 anni (nonni, figli e nipoti). I carabinieri di Frascati hanno sequestrato parte dei funghi raccolti per gli accertamenti del caso. L'articolo Raccolgono e mangiano funghi: intera famiglia intossicata sembra essere il ...