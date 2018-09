: Maltempo. Indonesia:un morto per piogge - TelevideoRai101 : Maltempo. Indonesia:un morto per piogge - allarme24 : RT @giornaleprociv: - Danni ai vigneti per il maltempo Allarme Coldiretti in Puglia @qn_carlino - La protezione civile studia aiuti per le… - ProcivVigarano : RT @giornaleprociv: - Danni ai vigneti per il maltempo Allarme Coldiretti in Puglia @qn_carlino - La protezione civile studia aiuti per le… -

La pioggia torrenziale ha provocato une due feriti in. Le precipitazioni hanno colpito in particolare alcuni villaggi della provincia occidentale di Sumatra, causando frane e smottamenti soprattutto nel distretto di Solok. Esercito, polizia e volontari lavorano senza sosta per portare aiuto a circa 3000 persone costrette ad affrontare l'emergenza.(Di sabato 8 settembre 2018)