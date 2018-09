Ma Starbucks non ha capito cos' è Milano

Starbucks Milano Cordusio non è un vero Starbucks . È molto di più : Dimenticatevi il frappuccino. Dimenticatevi il bicchierone bianco con il simbolo verde. Insomma, dimenticatevi tutto quello che vi ricordavate di Starbucks . Già, perché il locale con cui la celebre catena americana ha deciso di inaugurare la sua presenza in Italia non ha nulla a che vedere con le caffetterie che da decenni popolano aeroporti , stazioni, quartierini delle metropoli internazionali & co: no, la Reserve Roastery di Milano – ...

