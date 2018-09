Luigi Mastroianni ‘pazzo’ per Mara | lascia il trono di Uomini e Donne?

lanostratv

: Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente a Baykali Ganambarr in THE NIGHTINGALE di JENNIFER KENT - Luigi_Noera : Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente a Baykali Ganambarr in THE NIGHTINGALE di JENNIFER KENT - VicolodelleNews : Anticipazioni ‘#UominieDonne': #TronoClassico, #LuigiMastroianni mette a rischio il suo trono… A causa di #Mara! In… - infoitcultura : Uomini e Donne: il confronto acceso tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, il video -

(Di sabato 8 settembre 2018)ilperFasone? Sabato 8 settembre è stata registrata la seconda puntata delClassico di. Ad affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti nella nuova stagione 2018/2019 è tornato Mario Serpa. La puntata è stata caratterizzata da un clamoroso colpo di scena.ha messo in discussione il suo ruolo da tronista, probabilmente perchè non è rimasto colpito da nessuna ragazza scesa per lui. Il ragazzo siciliano ha fatto il suo ingresso nello studio diin ritardo rispetto a Teresa Langella, Lorenzo Riccardi eFasone. Al termine della scorsa puntataavrebbe dichiarato alla redazione di essere rimasto colpito solo da una ragazza: la tronistaFasone. I due ragazzi sono usciti in esterna per chiacchierare e approfondire un po’ la conoscenza, dopo aver chiesto ...