Luigi Di Maio sta con i giudici e scarica Matteo Salvini

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : 'Ci vuole rispetto'. Il grillino con le toghe e contro la Lega : 'Non ritengo giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura'. Anche il vicepremier Luigi Di Maio , così come il colLega grillino e ministro della Giustizia Alfonso ...

DigithON 2018 - maratona idee digitali/ Bisceglie - 100 startup in gara : attesi Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : DigithON 2018, maratona delle idee digitali a Bisceglie: 100 startup in gara. attesi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Luigi Di Maio - Pietro Senaldi : così Matteo Salvini ha scaricato il pistola grillino : Poi martedì è successo qualcosa: o san Gennaro ha illuminato Giggino o, più probabilmente, il suo collega vicepremier Salvini l'ha preso per l'orecchio e gli ha fatto un corso accelerato d'economia. ...

Luigi Di Maio : “Per oltre il 90 per cento siamo fatti di acqua”. Il resto è aria fritta : www.forum.spinoza.it L'articolo Luigi Di Maio: “Per oltre il 90 per cento siamo fatti di acqua”. Il resto è aria fritta proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Lega sorride - i sondaggi vedono Salvini staccare Luigi Di Maio. Ecco il sondaggio Choc! : Lega al 32%, si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A ...

Anche Luigi Di Maio si responsabilizza : sì a una manovra di piccoli interventi. M5s a ruota di Salvini - con lo zampino del Quirinale : Luigi Di Maio si ferma in un angolo. Interno giorno, Palazzo Chigi. È appena finito il primo degli innumerevoli vertici di maggioranza che costelleranno il cielo della legge di stabilità da qui a Natale. Si ferma a parlottare con Giuseppe Conte. Poi avverte i suoi: "Quando esco voglio fare alcune dichiarazioni". Alle undici plana sui cronisti che lo attendono. E sparge parole che zavorrano le fluttuazioni di mercati e spread, ...

Luigi Di Maio - la gaffe a Presa Diretta : “Siamo fatti al 90% d’acqua”. I social si scatenano : “L’obiettivo del ritorno all’acqua pubblica è anche un tema culturale del Paese, perché l’acqua è quello di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%“, così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio alla trasmissione Presa Diretta su Rai3. Il vicepremier è intervenuto, intervistato da Riccardo Iacona, sul problema delle reti idriche italiane e la sua gaffe non è passata inosservata. Gli utenti dei ...

Matteo Salvini - il politologo svela il piano diabolico : come si prenderà gioco di Luigi Di Maio e Forza Italia : Il doppio gioco di Matteo Salvini è un 'win/win': il leader della Lega , secondo Giovanni Orsina , è destinato a vincere in ogni caso. Il politologo e ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di ...

Luigi Di Maio - il sondaggista Marco Valbruzzi : 'Se si torna al voto sarà sostituito da Fico o Di Battista' : Lega al 34 per cento, M5s al 27. Marco Valbruzzi , coordinatore dell'Istituto Cattaneo e docente dell'Università di Bologna, analizza i risultati del sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno ...

Luigi Di Maio : 'Arriva la legge Spazza Corrotti' : ''Corrompere non conviene più''. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO], che attraverso i social e il blog dei 5 Stelle ha pubblicato una lettera indirizzata a ''corrotti o potenziali tali''. Nel testo viene annunciato un nuovo provvedimento anti-corruzione, che prevedera' anche l'utilizzo della figura dell'infiltrato e il DASPO ad aeternum. Di Maio: 'Non sfidate la sorte, non sfidate lo Stato' La lettera dichiara, con tono ...

Luigi Di Maio : “La flat tax va realizzata - ma non dovrà favorire i ricchi” : La flat tax? Sì, a patto che non favorisca i ricchi. A dichiararlo è il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: ""La flat tax è nel contratto di governo. Va, dunque, realizzata. Tuttavia, non dovrà favorire le classi più agiate. Per quanto riguarda la prossima legge di bilancio non si può prescindere da reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero e anche dalla realizzazione di infrastrutture. Penso al Sud dove ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la sentenza di Luca Ricolfi : 'Il governo non cadrà adesso - cosa faranno' : Il rischio per Matteo Salvini e Luigi Di Maio non viene dalla manovra finanziaria. Secondo Luca Ricolfi , sociologo e professore di Analisi dei dati all'Università di Torino, il vero banco di prova ...

Ponte Morandi - Luigi Di Maio : 'Decreto urgente per la casa agli sfollati'. Giovanni Toti : 'Solo esternazioni' : Dopo le proteste degli sfollati di Genova per il crollo del Ponte Morandi , Luigi Di Maio interviene promettendo un decreto urgente: 'Quelle persone hanno perfettamente ragione, non si può lasciare la ...