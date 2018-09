Lotta al degrado | proseguono gli interventi della Polizia Locale

romadailynews

: Centro, riparte la lotta al degrado: stretta sui tavolini da via della Pace a largo Visconti - romatoday : Centro, riparte la lotta al degrado: stretta sui tavolini da via della Pace a largo Visconti - ValeReggio : RT @matteoricci: #bandoperiferie brutta impressione dalla audizione alla Camera. vogliono davvero rubare 1,6 miliardi alle città !per la si… - alex_pratissoli : RT @matteoricci: #bandoperiferie brutta impressione dalla audizione alla Camera. vogliono davvero rubare 1,6 miliardi alle città !per la si… -

(Di sabato 8 settembre 2018)algli. Sono costanti glifinalizzati a ripristinare il decoro in diverse areecittà. Gli agenti del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico)di Roma Capitale hanno eseguito anche questa settimana costanti controlli, in particolare in via delle Cave Ardeatine dove sono stati rinvenuti oltre 10 metri cubi di merce venduta come usata, in realtà tutto ciarpame raccolto dai cassonetti. Effettuatidi risanamento anche nell’area verde di Piazza Irnerio, con la rimozione di sterpaglie e di circa 4 metri cubi di rifiuti di varia natura. Un’altra importante operazione ha riguardato il sottopasso di via Campania, dove gli agenti del Pics, unitamente a personale del Reparto Nae (Nucleo Assistenza emarginati) del I Gruppo “ex Trevi” edi Stato, hanno rinvenuto una forma ...