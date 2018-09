Lombardia | Fontana su bando periferie | Governo faccia andare avanti Comuni

Lombardia : omaggio a Lucio Fontana - presentato il progetto Cramum : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Regione Lombardia, Comune di Varedo, Fondazione Cure Onlus hanno presentato questa mattina a Palazzo Pirelli l'edizione 2018 del progetto artistico e culturale Cramum rendendo omaggio al maestro Lucio Fontana, scomparso il 7 settembre 1968. Per la sesta edizione del Prog

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di auto storiche (2) : (AdnKronos) - "Le auto storiche in piazza Città di Lombardia hanno mostrato il fascino e la genialità di chi le ha progettate e costruite -sottolinea il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala- ribadendo che tradizione e storia dei motori hanno coinvolto in maniera crescente i nostri c

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di auto storiche : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "L'evento di oggi davanti al palazzo della Regione testimonia ancora una volta come il Gran Premio d'Italia di Formula 1 possa uscire dalla sua cornice naturale, l'autodromo di Monza, e coinvolgere e appassionare migliaia di cittadini". Lo ha detto il presidente di Regi

Lombardia : Fontana incontra squadra 'Pallacanestro Varese' : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi a Palazzo Lombardia, una delegazione della 'Pallacanestro Varese', storica società del basket italiano che milita in Serie A. "Un incontro cordiale e interessante" per Fontana, che è stato omaggiat

Trenord : Fontana - venerdì incontro con Fs - superare emergenza in Lombardia : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - E' in programma venerdì prossimo, 31 agosto, l'incontro fra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il nuovo amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti. "Se ci saranno nuove proposte -ha detto Fontana- le ascolteremo. Al momento, di concreto, c

Lombardia : Fontana scrive a sindaci - 127 mln al 2020 per Comuni e autonomie (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di interventi importanti - ha aggiunto Fontana - perché danno un po' di ossigeno agli Enti locali che per noi rappresentano un patrimonio da tutelare. Voglio anche sottolineare che, ancora una volta, non abbiamo aumentato la pressione fiscale mantenendo le agevolazioni fisca

Lombardia : Fontana scrive a sindaci - 127 mln al 2020 per Comuni e autonomie : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Una lettera a tutti i sindaci della Lombardia per informarli dei provvedimenti approvati dalla giunta regionale ad agosto dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2018. L'ha inviata il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando come, consapevoli "

Regione Lombardia stanzia 600mila euro per le telecamere nei nidi - Fontana : "Contro i maltrattamenti" : I fondi in una legge ad hoc. Il governatore: "Troppi episodi inaccettabili". Altri 300mila per formazione di operatori e famiglie. I contributi su base volontaria

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Un dossier preciso e puntuale nel quale abbiamo individuato le prime 15 materie". E' quello relativo all'autonomia, che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani. Dopo aver c

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia (2) : (AdnKronos) - Il dossier contiene schede approfondite di tutte le funzioni che sono riconducibili a 11 aree tematiche, nelle quali sono racchiuse le 15 materie. Le aree sono: governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; istruzione; ordinamento sportivo; porti e aeroporti civili

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – “Un dossier preciso e puntuale nel quale abbiamo individuato le prime 15 materie”. E’ quello relativo all’autonomia, che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani.Dopo aver consegnato il documento preparato dagli uffici regionali coordinati dall’assessore all’autonomia e ...

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia (2) : (AdnKronos) – Il dossier contiene schede approfondite di tutte le funzioni che sono riconducibili a 11 aree tematiche, nelle quali sono racchiuse le 15 materie. Le aree sono: governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; istruzione; ordinamento sportivo; porti e aeroporti civili; rapporti internazionali con l’Ue e commercio con l’estero; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell’ambiente; ...

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia : Per World Routes 2020 sono attesi oltre 4mila delegati, operatori qualificati delle compagnie aeree e degli Aeroporti del mondo, nonché rappresentanti istituzionali del settore trasporti: 'Ogni ...

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Nel protocollo -avverte il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Alan Rizzi, che ha sottoscritto il testo su delega del governatore- viene indicato che la manifestazione non dovrà limitarsi ai locali fieristici, ma dovrà organizzare anche eventi in città". Come Regio