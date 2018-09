Lombardia | De Corato | più sicurezza dopo aggressione su treno Milano-Lecco

Sicurezza : De Corato - body cam a polizia locale Lombardia : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Nuovi bandi per "la videosorveglianza e, per la prima volta, anche per le dotazioni strumentali della polizia locale, come i taser, body cam e gli spray al peperoncino, previa autorizzazione del dipartimento Sicurezza del Ministero dell'Interno". E' quanto propone l'ass