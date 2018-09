huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'L'insistenza dell'Austria sul doppio passaporto per i sudtirolesi è un atto ostile' - mrcllznn : RT @HuffPostItalia: 'L'insistenza dell'Austria sul doppio passaporto per i sudtirolesi è un atto ostile' - HuffPostItalia : 'L'insistenza dell'Austria sul doppio passaporto per i sudtirolesi è un atto ostile' - CasatiSilvano : 8.9.43 Badoglio annunciava alla popolazione, su insistenza degli Alleati, la firma dell'armistizio, da parte del ge… -

(Di sabato 8 settembre 2018) "La volontà del Governoco di insistere con il progetto delper iè da considerarsi un'iniziativa ostile. La condivisionea cittadinanza europea rende quest'puramente propagandistico e su un tema così importante non possiamo accettare provocazioni". E' quanto afferma in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.