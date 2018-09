L’ex Milan Adil Rami mollato dalla prosperosa Pamela Anderson FOTO ...

Kaka a San Siro - delirio per L’ex fuoriclasse del Milan [VIDEO] : Milan e Roma sono in campo per la giornata del campionato di Serie A, delirio per l’ex fuoriclasse rossonero Kaka. In corso il terzo turno del massimo campionato italiano, nei primi minuti partenza sprint della squadra di Gattuso che ha provato a schiacciare gli avversari. Spettacolo prima del match, tifosi del Milan in delirio per Kaka, idolo come pochi nella storia del club rossonero, tifosi scatenati in tribuna. GUARDA IL VIDEO ...

Giorgia Palmas è una bomba sexy : L’ex velina sarà il nuovo volto di Milan TV [GALLERY] : 1/10 Giorgia Palmas - Cagliari (Foto Instagram) ...

Tripletta André Silva all’esordio con il Siviglia : L’ex Milan rinato nella Liga [VIDEO] : Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debutto nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, André Silva ha messo a segno – addirittura – una Tripletta, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-Siviglia: la Tripletta di André Silva al debutto L’ex attaccante del Milan, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con ...

Milan - senti L’ex Abbiati : “Montella e i cinesi un disastro. Bonucci è andato via perchè…” : EX Abbiati- Parole pesanti che non lasciano alcun diritto di replica. Christian Abbiati svuota il sacco sul Milan sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“. Parole ad effetto su Montella, sulla vecchia dirigenza e anche sull’addio di Bonucci. SU MONTELLA E I cinesi “Montella è stato un mezzo disastro. È andata male perché non si fidava di nessuno. C’era molta confusione in […] L'articolo Milan, senti l’ex ...

Nuova avventura per Keisuke Honda - L’ex Milan vola in Australia : c’è la firma con il Melbourne Victory : Il giocatore giapponese ha rivelato di aver firmato per il Melbourne Victory, club di successo della A-League Keisuke Honda inizia una Nuova avventura in Australia con il Melbourne Victory. Il 32enne ex giocatore del Milan ha annunciato su twitter di avere firmato per un anno con il club campione in carica della A-League, il massimo campionato Australiano. “Sono giapponese e non avrei mai pensato di giocare in Australia nella mia ...

L’ex calciatore Paolo Maldini sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan : L’ex calciatore Paolo Maldini, storico difensore del Milan e della Nazionale tra i più forti italiani di sempre, sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan. Lo ha annunciato la società in un comunicato, in cui non ha spiegato The post L’ex calciatore Paolo Maldini sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan appeared first on Il Post.

Juventus - primo contatto Bonucci-Ronaldo : L’ex Milan consiglia… il ristorante al portoghese : L’asso portoghese ha cenato in un noto ristorante torinese su consiglio di Leonardo Bonucci Prove di feeling tra Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, incrociatisi di nuovo ieri dopo la finale di Cardiff di 14 mesi fa. primo allenamento insieme per l’italiano e il portoghese, che hanno avuto modo di discutere anche della prima serata mondana dell’ex Real Madrid a Torino. CRISTIANO RONALDO – AFP/LaPresse CR7 infatti ...

Milan - L’ex ad Fassone chiede 10 milioni di buonuscita a Elliott : La rivoluzione di Elliott al Milan ha lasciato strascichi in Tribunale: si tratta per la buonuscita di Fassone. L'articolo Milan, l’ex ad Fassone chiede 10 milioni di buonuscita a Elliott è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eto’o - come ti sei ridotto! Pignorata la lussuosissima casa di Milano : L’ex Inter sommerso dai debiti : Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter e Barcellona, alle prese con 4.5 milioni di debiti: messa all’asta la sua casa lussuosissima a Milano Nonostante i 10.5 milioni a stagione che guadagnava all’Inter e il conseguente trasferimento shock all’Anzhi, Samuel Eto’o si trova attualmente in una situazione economica complicata. Il bomber camerunense ha perso la sua casa milanese, Pignorata e venduta per 3.2 milioni sul sito delle aste giudiziarie ...

Calciomercato Spal - ufficiale la risoluzione con Borriello : L’ex Milan adesso in cerca di una nuova squadra : Marco Borriello non è più un giocatore della Spal, l’ex Milan ha risolto consensualmente il proprio contratto L’anno scorso il suo arrivo alla Spal, oggi l’addio ufficiale. Marco Borriello lascia il club di Ferrari, risolvendo consensualmente il proprio contratto dopo un solo gol in sedici presenze. Tutto l’opposto rispetto a quando giunse alla corte di Semplici, forte dei sedici gol messi a segno a Cagliari. ...

L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali : L’investitore cinese Yonghong Li, ex presidente e proprietario di maggioranza del Milan, è indagato dalla procura di Milano per il reato di false comunicazioni sociali. Le indagini della procura si stanno infatti concentrando sui comunicati ufficiali usati da Li nel suo The post L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali appeared first on Il Post.

