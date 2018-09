L' ex Cana | ' Sono legato alla Lazio | ma in Europa League tiferò Marsiglia'

SONO PAZZO DI IRIS BLOND/ Su Canale 5 il film di Carlo Verdone (oggi - 8 settembre 2018) : SONO PAZZO di IRIS BLOND, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 8 settembre 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Claudia Gerini e Nello Mascia. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Cosmetici alla Canapa : quali sono i benefici per il corpo : Tantissimi uomini e donne apprezzano la Canapa come pianta versatile e adatta per la bellezza del corpo.

[L'analisi] La politica vatiCana contromano : così i diplomatici sono diventati avvocati per i poveri : Nelle parole e gesti del cardinale Pietro Parolin segretario di Stato, si riassume il senso e il buon senso della politica vaticana oggi. Un argomento che interessa in maniera singolare e varia quanti ...

TosCana - due morti in 2 diversi incidenti sul lavoro : vittime sono un portuale e un operaio : Ancora morti sul lavoro in Toscana dove oggi, in due diversi incidenti, entrambi accaduti intorno alle 15.30, hanno perso la vita un portuale, al porto di Marina di Carrara, Massa Carrara, e un ...

Genova - il capo dei comitati si rifugia in TosCana : «La frase sulla favoletta del ponte? Mi sono fidato» : Insultato, deriso, minacciato: «Dovevi morire tu e la tua famiglia». Dopo il crollo del ponte Morandi Paolo Putti, il leader No-Gronda, è diventato bersaglio della rabbia web per le posizioni sul ...

In Canada si sono radunati in conferenza i terrapiattisti - : Nella città canadese di Edmonton in una conferenza internazionale si sono riuniti i terrapiattisti, quelli che credono nella Terra piatta. Alcune decine di persone hanno pagato 150 $ per ascoltare ...

CanaDA - SPARATORIA A FREDERICTON : 4 MORTI/ Ultime notizie - due sono poliziotti : arrestato un uomo : SPARATORIA in CANADA: 4 MORTI a FREDERICTON. Ultime notizie, la polizia: “Non uscite dalle vostre abitazioni”. Nuovo scontro a fuoco verificatosi nelle scorse ore in Nord America(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:42:00 GMT)

TosCana - spari a salve contro migrante. Sono due 13enni : Goliardia non razzismo : I due autori delle offese e degli spari con una pistola scacciacani contro un cittadino gambiano, la sera del 2 agosto a pistoia, ammettono le loro responsabilità, escludendo però un movente razziale ...

Rai - il piano di Matteo Salvini : 'Ci sono troppi Canali. Si dovrà scegliere...' : Matteo Salvini vuole rivoluzionare la Rai, vuole puntare sulle testate regionali, avere almeno una rete senza pubblicità e scegliere tra canone o pubblicità: ergo, Viale Mazzini dovrà cambiare ...

Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica CentrafriCana? : Non si sa ancora con certezza, ma potrebbe riguardare un'indagine su una misteriosa società russa di mercenari attiva nel paese The post Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana? appeared first on Il Post.