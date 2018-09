Leonardo Opera Omnia | capolavori riuniti nel segno della tecnologia

Il Louvre di Abu Dhabi ha rinviato a data da destinarsi l’esposizione del “Salvator mundi” di Leonardo Da Vinci - l’opera d’arte più costosa al mondo : Il Louvre di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha posticipato a data da destinarsi e senza fornire spiegazioni l’esposizione del “Salvator Mundi”, il quadro dipinto da Leonardo Da Vinci che aveva acquistato lo scorso 15 novembre per 450 milioni The post Il Louvre di Abu Dhabi ha rinviato a data da destinarsi l’esposizione del “Salvator mundi” di Leonardo Da Vinci, l’opera d’arte più costosa al ...

Milan - operazione Milinkovic-Savic : dichiarazioni a sorpresa di Leonardo : Il calciomercato del Milan si è concluso senza il botto Milinkovic-Savic, il club rossonero è comunque competitivo per raggiungere obiettivi importanti. Interessanti dichiarazioni da parte di Leonardo: “Non c’è mai stata una trattativa per il serbo. Conosco il suo agente e ci ho parlato, ma la trattativa non è mai stata messa in piedi. Milinkovic ha un costo altissimo, non possiamo prenderlo per i paletti della UEFA. Il ...

Ultimo giorno calciomercato - Leonardo e Maldini al lavoro per operazioni minori : ecco chi potrebbe uscire : La sessione estiva di trattative chiuderà alle ore 20 di oggi, venerdì 17 agosto, termine Ultimo entro il quale le venti squadre di Serie A potranno rinforzare i propri organici. In questo Ultimo giorno di calciomercato – con ogni probabilità – il Milan non effettuerà alcuna operazione in entrata. Leonardo e Maldini potrebbero concentrarsi esclusivamente su alcune operazioni minori, soltanto in uscita. calciomercato Milan, Milinkovic-Savic il ...

SAMU CASTILLEJO AL MILAN/ Ultime notizie : Leonardo dal Villarreal - operazione in chiusura : SAMU CASTILLEJO al MILAN, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 11:24:00 GMT)

Scandalo. L'opera più costosa della storia potrebbe non essere di Leonardo : ... infatti, ad assistere alla selezionatissima Evening Sale of Post-War and Contemporary Art del 15 novembre 2017 , con tanto di diretta streaming seguita in tutto il mondo e record di meme divertenti ...

Castellammare - San Leonardo : blocco operazioni - liste anche a 10 giorni : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ladri in azione a Ponte Persica, furto con scasso in una farmacia di via Pozzillo Castellammare - San Leonardo, approvato il progetto esecutivo per la ...

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan - Leonardo Bonucci alla Juventus. Maxi operazione conclusa : E' definita la Maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Higuain e Caldara, e in bianconero Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati. Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani ...