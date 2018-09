Le donne per il Vaticano non esistono Così parlò Lucetta Scaraffia

Arriva la parità salariale fra uomini e donne - nel surf (per ora) : Recco, LiguriaForte dei Marmi, ToscanaVarazze, LiguriaLevanto, Liguria Portonovo - la torre, Marche?Ostia Lido, LazioBanzai Beach, Santa Marinella, LazioRena Majore e la Marinedda, SardegnaIsola delle Femmine, SiciliaSan Leone, il Kaos, SiciliaÈ sempre stato sport innovativo il surf, restio alle regole degli altri, con quell’aura californiana (in California è stato di recente dichiarato sport di stato) di fisici presentanti e ragazzoni biondi. ...

Michela Murgia e il potere delle donne : 'Per denunciare non devi essere una brava ragazza' : La scrittrice ripercorre “Le nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley e riflette sul matriarcato, su Dio e sulla parola femminile. «Con Asia Argento si sta facendo quello che qualche volta avviene nell’aula dei processi per stupro. Si cerca di minare la credibilità della vittima»

Michela Murgia e il potere delle donne : 'Per denunciare non devi essere una brava ragazza' : Mi piacerebbe che tutto il mondo adottasse la genealogia femminile. Perché essere orfani di madre è un impoverimento culturale ed emotivo. Aggiungo, come donna esigo di sapere chi erano le mie madri. ...

Atti persecutori su 3 donne - denunciato per stalking 37enne : Pescara - Atti persecutori nei confronti di tre donne. Questa l'accusa di cui deve rispondere un 37enne a cui l'autorità giudiziaria ha imposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalle vittime. Il 37enne è accusato di stalking, per una serie di Atti persecutori reiterati anche con l'ausilio di strumenti telematici e informatici nei confronti di una studentessa 28enne e di due sue ...

Cosmopolitan piazza in copertina il nuovo role model delle donne : Un vecchio film del 1982 con Donatella Rettore avrebbe dovuto chiamarsi “Grassezza fa bellezza”, ma poiché ai tempi non c’era il body positive, si optò per un meno ispirante “Cicciabomba”, che oggi varrebbe l’arresto a regista e produttore. Oggi siamo più fortunati e la grassezza, se ancora non fa b

La World Surf League annuncia la parità di retribuzione tra uomini e donne : “Uguali per natura” : “Uguali per natura” è lo slogan con cui la World Surf League (Wsl) ha annunciato la parità di retribuzione tra uomini e donne in tutti gli eventi organizzati dalla lega a partire dal 2019. Notizia che la sei volte campionessa del mondo Stephanie Gilmore ha giudicato “incredibile” e “elettrizzante”. L’obiettivo della Wsl è “dare davvero a tutte le donne la possibilità di competere nei tour e ...

Il voto delle donne è decisivo per il futuro di Trump : Il presidente statunitense convince sempre meno elettrici. I sondaggi per le elezioni del 6 novembre sembrano confermarlo. Leggi

Valeria Bruni Tedeschi : 'Io mai molestata - forse si esagera con il #metoo ma benefico per le donne' : ' Molestie io non ne ho mai subite, forse adesso si sta esagerando un po', ma il movimento che è nato è molto benefico nel mondo per tanti settori in cui le donne sono abusate, maltrattate e malpagate ...

A Parigi nasce il taxi per sole donne : ANSA, - Parigi, 05 SET - A Parigi arriva 'Kolett', il nuovo taxi in stile Uber ma riservato a sole donne. L'app per il servizio 100% femminile funzionerà dal 12 settembre nel quadrante ovest di Parigi.

