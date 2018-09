le canzoni migliori e la vita privata del cantante

La classifica delle migliori canzoni del XXI secolo (finora) : A metà del 2018, stilare una classifica delle migliori cento canzoni del secolo, anzi del nuovo millennio, potrebbe sembrare prematuro ma, considerati alcuni cambiamenti epocali avvenuti in questi diciotto anni – scrivi nuove tecnologie, leggi streaming -, si può dire che in realtà i tempi sono maturi. Non ultimo, proprio in questo lasso di tempo, R’n’B e hip hop sono diventati mainstream, anzi, sono diventati il genere ...