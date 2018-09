Laura Chiatti | ultimo Senza veli dell' estate | ?fuori di seno? in spiaggia col marito Marco

L’ultima battaglia di Laura Chiatti : «Non toccate i miei figli» : Laura Chiatti, 36 anni, non perde occasione per comunicare al mondo via social l’amore per i suoi due figli. Le foto con dediche e cuoricini di Enea, 3 anni, e Pablo, 2, avuti dal marito quarantenne Marco Bocci, su Instagram si sprecano. Ma gli due ultimi scatti, accompagnati dalle frasi «La perfezione ha un nome» e «La meraviglia pure ha un nome», hanno scatenato un putiferio. https://www.instagram.com/p/BmjH6V1AXgj/?taken-by=LauraChiatti82 Chi ...

Laura Chiatti sbotta dopo le critiche come madre : “Ma la tua demenza?” : Laura Chiatti criticata sui social per la foto dei figli Si è abbattuta una nuova bufera su Laura Chiatti. L’attrice e moglie di Marco Bocci, che a fine estate sarà impegnata nel nuovo musical di Marco Danieli, “La ragazza del mondo” con Michele Riondino, è super innamorata dei suoi figli Enea e Pablo e sui social non perde occasione di pubblicare delle foto molto tenere, lasciandosi andare a fiumi di parole dolci. Proprio in ...

Il grave lutto per Laura Chiatti : "Ora fai buon viaggio - nonnina" : Laura Chiatti in lutto. L'attrice di Castiglion del Lago ha perso sua nonna e ha voluto ricordarla pubblicando su Instagram una foto in bianco e nero di quando era bambina. 'Fai buon viaggio nonnina', ...

La dedica sexy di Laura Chiatti a Marco Bocci su Instagram : Laura Chiatti è pazza di Marco Bocci e non fa nulla per nasconderlo. L’attrice ha condiviso su Instagram un post dedicato al marito, mostrando come la passione fra i due sia ancora fortissima. Nello scatto si vede Marco Bocci con indosso solo un paio di pantaloni e senza maglietta, mentre aspira le foglie nel prato della loro villetta. “La vera vita di un sex symbol – ha scritto Laura Chiatti, commentando lo scatto – lui ...

“Addio…”. Lutto per Laura Chiatti - lacrime per l’attrice italiana : Dopo la paura della malattia di Marco Bocci che lo scorso maggio lo ha costretto a una settimana di ricovero in ospedale, l’estate di Laura Chiatti ha assunto sicuramente delle tinte a colori, lasciando da parte il bianco e nero. In queste settimane estive, oltre alle foto dei figli che si divertono con mamma e papà, l’attrice ha più volte sfidato il compagno in una specie di “car-karaoke”. Il singolo dei Thegiornalisti e ...