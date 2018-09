L' asso del Cav è entrare in maggioranza

Altri due sondaggi confermano il sorpasso della Lega sui Cinquestelle. Le percentuali : Dopo quelle degli istituti SWG e Lorien, anche le rilevazioni di Tecnè e Noto sondaggi confermano: durante la pausa estiva la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle ed oggi è in testa nelle intenzioni di voto. A questo punto sono 4 su 4 gli istituti demoscopici che concordano sul vantaggio del partito di Salvini, sia pure in proporzioni che oscillano dallo 0,3% a ben 7 punti percentuali. A proposito ...

Verucchio : domenica sarà intitolata a Riccardo Magnani la sala delle associazioni : " Esercitò per decenni la professione medica a beneficio della comunità verucchiese, profondendo con generosità energie per curare generazioni di persone ed alleviare con la sua scienza le loro ...

Ecco come sono fatti i Cir - l'asso nella manica di Salvini che vuole fermare l'altalena dello spread : ... i Cir sono utilizzati allo scopo di investire in titoli individuati dal ministero dell'Economia e delle Finanze purché emessi a partire dal primo gennaio 2019". Per quanto riguarda le ...

Gessica Lattuca - la polizia è ad un passo dalla soluzione del mistero della sua scomparsa : Perquisizioni e sopralluoghi sono in corso a Favara in provincia di Agrigento, per le indagini sulla scomparsa di Gessica Lattuca , di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso. Diversi ...

Nove cala l'asso con Virginia Raffaele : cosa le affidano - la sfida ai big del piccolo schermo : È Virginia Raffaele l'asso nella manica di Discovery per la stagione televisiva. Perché se si vuole restare al passo con i più grandi, non basta essere coraggiosi, determinati, ambiziosi, ma bisogna ...

USA - economia crea più posti di lavoro del previsto.Tasso disoccupazione fermo al 3 - 9% : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nonostante il tasso di disoccupazione sia rimasto stabile. Nel mese in esame sono state aperte 201 mila buste paga nei settori non agricoli, ...

Bruciò una bandiera della Lega : un antagonista è assolto per un cavillo : Alla fine se l'è cavata con un'assoluzione. Un antagonista di 38 anni originario di Torino è stato assolto dalla Cassazione pur avendo bruciato una bandiera della Lega Nord a causa di un cavillo ...

SuperEnalotto - tre (s)fortunati a un passo dal sogno : i numeri dell'ultima estrazione : In arrivo un sabato da 35,9 milioni di euro per il SuperEnalotto: nessun 6 nell'ultima estrazione, quella di giovedì 6...

Volantino MediaWorld con promo I SUPER EROI DEL Tasso ZERO fino al 12 settembre 2018 : MediaWorld rilancia il TASSO ZERO con il nuovo Volantino I SUPER EROI DEL TASSO ZERO valido fino al 12 settembre Volantino MediaWorld 6-12 settembre 2018 I SUPER EROI DEL TASSO ZERO I SUPER EROI DEL TASSO ZERO è la promozione che viene lanciata a settembre nel nuovo Volantino MediaWorld che sarà valido fino al 12 […]

Ancora un passo avanti sulla canonizzazione del giudice Livatino : ... compresi i fatti di grazia richiesti, in cui nell'impossibilità di una spiegazione razionale ed umana, con tutti i mezzi della scienza di oggi, deve essere chiaro l'intervento dall'Alto. Diego ...

Volantino MediaWorld del 6 settembre : Samsung Galaxy S7 - S8 e Huawei P8 Lite 2017 a prezzo basso (a rate) : Ecco a voi il Volantino MediaWorld 'I Super Eroi del Tasso Zero', in corso di validità da oggi 6 settembre, fino al giorno 12 del mese. La forza di questa campagna promozionale consiste nella proposta rateale: sceglierete voi se pagare in 10, 20 o 25 comode rate mensili, naturalmente a tasso zero. Tra i prodotti a prezzo scontato l'intramontabile Samsung Galaxy S7, vostro in 25 rate da 11.96 euro ciascuna (la cifra complessiva è di 299 euro, ...

Da MediaWorld diventano “Supereroi del tasso zero” : ecco il nuovo volantino valido fino al 12 settembre : Da MediaWorld si trasformano in "Supereroi del tasso zero" per il nuovo volantino di settembre: ecco gli smartphone acquistabili in 25 rate a tasso zero L'articolo Da MediaWorld diventano “Supereroi del tasso zero”: ecco il nuovo volantino valido fino al 12 settembre proviene da TuttoAndroid.

Vaccini obbligatori - nuovo passo indietro della maggioranza : si torna all’autocertificazione : La maggioranza cambia di nuovo idea sull'obbligo dei Vaccini per l'ingresso negli asili nido e nelle scuole materne: un emendamento al decreto Milleproroghe annulla gli effetti di quello presentato ieri e ripristina la possibilità di presentare solamente una autocertificazione per far accedere i bambini nelle scuole.Continua a leggere