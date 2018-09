La Sagra della patata di Oreno compie 50 anni | il programma del primo weekend

Sagra della Nocciola verso il gran finale. Eventi e spettacoli fino ai carri allegorici in notturna : Dopo il successo del primo weekend, con lo spettacolo di cabaret di Biagio Izzo, il concerto dei Modà e la sfilata di carri allegorici che la scorsa domenica ha animato il centro storico di Caprarola, ...

Tutto pronto per l Edizione della Sagra del Pecorino di Filiano DOP : A seguire, due spettacoli da non perdere. In Piazza Autonomia l'esibizione di Tribù Lucane con il Maestro Graziano Accinni, chitarrista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con Mango, ...