La “regola del 3 per cento” | spiegata bene

La “regola del 3 per cento” inventata da un francese? : In una intervista al Fatto quotidiano (“Subito il reddito per tutti. Il 3 per cento si può sforare”), il vicepremier Luigi Di Maio ha affermato che il governo è pronto a sforare il limite del 3 per cento se ciò servirà a raggiungere i suoi obiettivi. Del resto, precisa il capo politico del Movimento