La notte senza luna del calcio italiano La crisi non è finita e la rinascita non può

(Di sabato 8 settembre 2018) Dopo la “Grande Vergogna” svedese, con conseguente eliminazione dai Mondiali 2018, la Nazionale italiana diè tornata a disputare un match ufficiale nella neonata Nations League. Un pareggio sofferto per 1-1 contro la Polonia: per come si era messa e per quanto visto in campo, un punto di platino. In meno di un anno lanon poteva di certo evaporare: sarebbe stata un’utopia. Restano i medesimi problemi dello scorso mese di novembre, in alcuni casi anche peggiorati. Serviranno tempo (tanto…) e pazienza per provare ad uscire da questa lunga. MANCANZA DI TECNICA Inutile girarci attorno: l’Italia attuale è una squadra abbastanza scarsa, diciamo pure di seconda o terza fascia in ambito internazionale (il 21° posto nel ranking FIFA non mente…). Se i fuoriclasse non fanno ormai capolino nel Bel Paese da ormai 10 anni (gli ultimi ...