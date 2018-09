La notte di 75 anni fa in cui l’Italia dovette svegliarsi : L’unico modo per capire quel senso di abbandono, sorpresa, sovrana confusione è inserire un dvd nel televisore e guardarsi la telefonata tra il sottotenente del Regio Esercito Italiano Alberto Innocenzi, al secolo Alberto Sordi, ed il comando di Venezia: “Signor generale, i tedeschi si sono impazziti. Si sono alleati con gli americani ... ”. La linea a quel punto si interrompe. Non verrà mai ripristinata: è ...

Genoa - corteo nella notte per i 125 anni : Genova - Un corteo, nella notte, per celebrare i 125 anni del Genoa ed un momento di cordoglio per le vittime del crollo di ponte Morandi , lo scorso 14 agosto. I tifosi rossoblu hanno portato 43 ...

Cina : da stanotte stop dopo 5 anni a dazi Ue pannelli solari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Luciano e Francesco - l’ultima tragica notte per due fratelli di 28 e 17 anni. Comunità in lutto - annullata la festa patronale : Weekend di sangue lungo le strade italiane. Scontri frontali, impatti mortali, lacrime per amici e parenti. Attimi di distrazione o il piede sull’acceleratore che porta a perdere il controllo dell’auto. Tragedie che si consumano durante le prime ore del mattino. Come quanto accaduto in Sicilia, precisamente a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina: la giornata di ieri sarebbe dovuta essere incentrata sulla festa in onore ...

Tragico incidente nella notte. Muore ragazzo di ventisei anni : MARTINSICURO Tragico schianto nella notte in via Roma, a Villa Rosa di Martinsicuro. In seguito allo scontro tra due autovetture ha infatti perso la vita un ragazzo di ventisei anni originario di Roma.

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la notte con le amiche : Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei...

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la notte con le amiche : Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei...

Anniversario del Terremoto Centro Italia - notte di ricordi e preghiere nelle terre colpite dal sisma : Rieti - Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquata del Tronto - come in tutti i territori colpiti dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 - sarà la notte del ricordo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà questa notte, a partire dall'1:30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del sisma. Alla veglia dovrebbe partecipare anche il capo della protezione civile Angelo ...

Terremoto due anni dopo - fiaccole ad Amatrice e Arquata : nella notte il ricordo con i nomi delle vittime : Il premier Conte e il viceministro Di Maio alle commemorazioni per i morti del sisma di due anni fa

Terremoto centro Italia - due anni dopo il sisma Accumoli è un paese fantasma. Oggi la notte del ricordo : Ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo, a due anni dal sisma del 24 agosto 2016. Nei due comuni del Reatino colpiti dal Terremoto si svolgeranno diversi momenti di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica in una delle frazioni di Accumoli che contò il maggior numero di vittime. La veglia di preghiera si svolgerà, ...

Terremoto Centro Italia : due anni dal sisma - ad Amatrice e Accumoli la notte del ricordo : A due anni dal Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo: nei centri del Reatino devastati dalle scosse si terranno diversi eventi di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica, mentre la veglia di preghiera si svolgerà ad Amatrice. A partire dalle 3, i presenti, con ...

Maltempo Sardegna : situazione critica nella notte a Sanluri - si contano i danni [FOTO e VIDEO] : Cessata nella notte l’emergenza causata dal nubifragio che ha colpito il Medio Campidano ed in particolare Sanluri (Sud Sardegna): registrati gravi danni soprattutto alle abitazioni al piano strada e ai seminterrati. Un fulmine ha danneggiato una cabina elettrica, lasciando al buio il centro abitato, guasto poi riparato. I Vigili del Fuoco di Cagliari ieri sera hanno istituito il Posto di Comando avanzato da dove sono stati coordinati ...

Rissa dopo la notte in discoteca : Ciccio muore a 23 anni per una coltellata : Un ragazzo di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una Rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina...

Rissa dopo la notte in discoteca : Francesco muore a 23 anni per una coltellata : Un ragazzo di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una Rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina....