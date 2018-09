La mia passione | Morgan e l’amore per Asia Argento | ‘Non mangiavo più | pesavo 45 chili’

La mia passione - ultima puntata con Morgan : Anticipazioni La Mia Passione, puntata del 5 settembre 2018: ospite di Marco Marra è Morgan, artista controverso e discusso Ultimo appuntamento con “La mia Passione“, il programma di interviste condotto da Marco Marra su Rai3: ospite della settimana è Morgan. Anticipazioni La Mia Passione, puntata del 5 settembre Mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 23.40 su Rai3 andrà in onda l’ultima puntata de “La mia Passione“. Ospite di ...

Sardegna : la passione per le due ruote fa correre l'economia : ... e sostegno, va ai Territori affinché sviluppino maggiormente questo settore e questa economia nelle città ma anche nelle aree rurali e nell'interno. Abbiamo un territorio ed un paesaggio che si ...

La mia passione su Rai 3 puntata speciale con Noemi : Penultimo appuntamento de ' La mia passione ', il programma di Rai3 ideato e condotto da Marco Marra che ripercorre, attraverso una serie di interviste d'autore, la vita professionale e privata di ...

La mia passione su Rai3 : ospite Noemi : Anticipazioni La Mia Passione, puntata del 29 agosto 2018: ospite di Marco Marra è Noemi, la cantautrice amata da critica e pubblico Tutto pronto per una nuova puntata de La mia Passione, il programma di interviste d’autore ideato e condotto da Marco Marra e trasmesso in seconda serata su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni e l’ospite della puntata di mercoledì 29 agosto. Anticipazioni La Mia Passione, puntata del 29 agosto Mercoledì ...

La mia passione su Rai 3 : ospite Giorgia : Anticipazioni La Mia Passione, puntata del 22 agosto 2018: ospite di Marco Marra è Giorgia, la cantautrice romana di successo Nuovo appuntamento con La mia Passione, il programma di intervista d’autore condotto da Marco Marra in seconda serata su Rai 3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 agosto. La mia Passione, Rai 3: anticipazioni Mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 23.40 su Rai3 torna l’appuntamento con ...

GHALI/ Video - la sua passione per Michael Jackson : "Me l'ha fatto scoprire mia mamma" (Battiti Live 2018) : Nella seconda tappa di Battiti Live 2018, GHALI si è esibito sulle note di Cara Italia e Habibi, ma ha inoltre lanciato un messaggio a un suo fan scomparso poche ore prima.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 21:37:00 GMT)

Gnoli : "È da 80 anni che leggo i marmi - sono la mia passione" : Ti lasci alle spalle un centro commerciale che gravita come un oggetto alieno nelle campagne, già oltre la via Claudia Braccianese. E imbocchi un viale, sconnesso per le radici riaffioranti dei pini marittimi, uscendo dal nostro tempo per entrare in quello immobile di Castel Giuliano, l'antica tenuta di campagna dei marchesi Patrizi Naro Montoro. Il cancello del palazzo è serrato, ma alle tue spalle s'alza una voce. "Ha un appuntamento? Deve ...

Giovanni Ciacci e Damiano Allotta/ Scoppia la passione in piscina : baci infuocati e coccole bollenti : Giovanni Ciacci e Damiano Allotta, la coppia beccata in piscina dal settimanale Chi, Scoppia la passione: baci infuocati e coccole bollenti mentre pensano al matrimonio.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:24:00 GMT)