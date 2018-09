La mappa del Ppe

Sanità : emergenza sott’acqua - la mappa delle camere iperbariche : Sono 65 le camere iperbariche attive in Italia, molte concentrate al Sud: Campania e Sicilia spiccano con, rispettivamente, 15 e 13 centri (di cui 2 a Ustica e Lampedusa aperti solo da maggio a ottobre). Ma non tutte sono attrezzate per gestire le emergenze. La mappa salvavita per i subacquei è realizzata dalla Simsi (Società italiana di medicina subacquea e iperbarica) e aggiornata a maggio 2018. Dalla ‘cartina’ pubblicata dalla ...

Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch svela l'intera mappa della modalità Blackout : Mentre nella giornata di ieri abbiamo finalmente scoperto quanti giocatori supporterà la modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, ecco che oggi possiamo ammirare l'intera mappa di Blackout.L'attesa modalità, che arriverà in versione beta il prossimo lunedì su PlayStation 4 e su Xbox One e PC il 14 settembre 2018, è certamente una delle novità più attese nel prossimo episodio e Treyarch ha voluto svelare l'intera mappa con ...

Com’era il mondo prima di Cristoforo Colombo? La risposta in una mappa del 1491 : Scoperta negli anni Sessanta, per molto tempo la mappa di Martello è stata praticamente illeggibile: grazie alla tecnologia però, oggi sappiamo qualcosa di più su come gli antichi vedevano il mondo prima di Colombo. Il Giappone, ad esempio, non era dove dovrebbe essere.Continua a leggere

Sei morti nell'aereo precipitato davanti al Salto Angel in Venezuela - la cascata più alta del mondo Foto Video mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

Aereo cade al Salto Angel - la cascata più alta del mondo : 6 morti Foto Video mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente Aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

La mappa dei sentimenti e delle sensazioni nel corpo umano : Dov’è che sentiamo la felicità? Cosa si attiva in noi quando proviamo simpatia per qualcuno? E quando qualcosa ci sorprende? Ce lo racconta un gruppo di ricercatori finlandesi al lavoro tra le Università di Tampere e di Aalto, che è riuscito a localizzare per la prima volta una lunga lista di sensazioni consapevoli (cento, per la precisione) attraverso il nostro corpo. Gli scienziati le hanno innanzitutto classificate in cinque categorie ...

Sei morti nell'aereo precipitato davanti al Salto Angel in Venezuela - la cascata più alta del mondo Foto Video mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

La mappatura regionale della rappresentanza sindacale : persi 450 mila iscritti negli ultimi 2 anni : Il sindacato italiano continua a registrare un calo del consenso. In soli due anni, le principali organizzazioni sindacali hanno perso complessivamente circa 450 mila iscritti. Una contrazione, che poteva manifestarsi in forma ancora più allarmante se non fosse per l’Unione Italiana dei Lavoratori (UIL) che ha fatto registrare, al contrario, un incremento, seppur non particolarmente rilevante. I numeri non lasciano spazio a dubbi: dal 2015 al ...

Arriva la mappatura satellitare delle scuole : Roma, 3 set., askanews, - In collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana e Cnr parte una 'mappatura satellitare' degli edifici scolastici italiani che consentirà di fornire 'un quadro dettagliato dei ...

Spazio - Ministro Bussetti : la mappatura satellitare delle scuole scoprirà gli edifici a rischio : “I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che ...

Il Movimento 5 Stelle denuncia la mappa del potere dei Benetton. Di Maio : 'Chi stava al governo li ha sempre protetti' : Il Movimento promette, a fine articolo, che darà battaglia a questo genere di politica e di connivenza . La mappa del potere dei Benetton, Di Maio chiede i nomi dei politici compiacenti In un lungo ...

Fine estate dedicata a restauro e ricerca ad Ercolano. Avvio dei cantieri didattici e della mappatura 3D del Parco. : Una lunga storia che nel tempo ha reso il Parco una realtà unica al mondo dove giovani talenti trovano un terreno di costante sperimentazione e crescita. Settembre al Parco si apre infatti con un ...

La Roma presenta la terza maglia 2018/19 : domina la mappa della Capitale : Roma e Nike lanciano la nuova terza divisa per la stagione 2018-19, che sarà indossata dalla squadra questa sera in campionato. L'articolo La Roma presenta la terza maglia 2018/19: domina la mappa della Capitale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terremoti - una nuova mappa del rischio sismico basata sulla - ... - : Gli attuali modelli infatti sono sviluppati partendo da una lista di assunzioni incerte e le eventuali predizioni sono difficili da testare nel mondo reale anche per i lunghi intervalli di tempo che ...