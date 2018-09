La Juve aspetta il vero Ronaldo nel 2019

Barcellona - Messi : 'Ronaldo alla Juve non me l'aspettavo - ora sono favoriti per la Champions' : sono nella miglior squadra del mondo, in una delle città più belle del mondo. Non c'è bisogno di andare altrove". L'argentino intende infatti restare in Catalogna per sempre: "L'idea è rimanere qui ...

Barcellona - Messi : 'Non mi aspettavo CR7 lontano da Madrid...'. E sulla Juve... - : Sono nella miglior squadra al mondo e in una delle città più belle. Non ho alcun bisogno di andarmene altrove. Quando mi ritirerò e' probabile che continuerò a vivere qui', ha concluso l'argentino.

Champions League - sorteggi : Manchester United per la Juve - Il Real Madrid aspetta la Roma : Il Napoli se la dovrà vedere col Psg, il Liverpool e La Stella Rossa di Belgrado. il Barcellona sulla strada dell'Inter - Ecco come i sorteggi Uefa per la Champions League hanno abbinato le squadre ...

Ronaldo a secco - la Juve aspetta : “Ha già capito il nostro Dna” : «Un’altra importante vittoria! Forza ragazzi!». Il tweet di Cristiano Ronaldo arriva nel cuore della notte, è scontato però fa notizia come ogni sospiro del campione. Dentro la frase fatta, però, c’è chi coglie un senso d’appartenenza profondo, la gioia per il successo di squadra più forte della sorpresa per il gol che non arriva....

Marchisio-Juventus - il retroscena amaro nelle parole del padre : “dispiaciuti - Claudio aspettava ma…” : Marchisio lascia la Juventus dopo un’intera carriera passata in maglia bianconera: nelle parole del padre si vede l’amarezza di un addio ‘obbligato’ Una delle ultime bandiere del calcio italiano, forse fin troppo sottovalutato. Dopo 25 anni passati con la maglia della Juventus, nella quale è arrivato da bambino ed è diventano principe e pluricampione d’Italia, Claudio Marchisio, nella prossima stagione, non ...

La Juventus aspetta il vero Cristiano Ronaldo : Tutto qui? Non ha fatto neanche un gol? Ci avete martellato per due mesi con il campione più grande del mondo, l'uomo più bello del mondo, la popstar più iconica del mondo, l'impresa individuale più ...

La Juventus sbanca (a fatica) Verona : tutti aspettavano Cristiano Ronaldo - ma la zampata vincente è di Bernardeschi! : La prima di Cristiano Ronaldo nel campionato di Serie A, è coincisa con una vittoria sofferta per la Juventus di Max Allegri La Juventus ha vinto in casa del Chievo Verona alla prima di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Un successo senz’altro utilissimo per i bianconeri, che di certo si aspettavano di partire con tre punti in trasferta al Bentegodi. Una partenza lampo, un finale in forcing, ma nel mezzo i bianconeri si sono ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sarà anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto offensivo ...

Juve in Usa : col Benfica 4-4-2 - aspettando Ronaldo - e Bonucci - : NEW YORK - Mancano poche ore alla seconda amichevole della stagione bianconera. Dopo il successo per 2-0 sul Bayern Monaco, avversario di turno sarà il Benfica che all'International Champions Cup ha ...

Napoli - Calendario Serie A 2018/ Aspettando la Juventus - con chi gioca la 1^ giornata di campionato? : Napoli, Calendario Serie A 2018-2018. Chi sarà il primo avversario degli azzurri di Ancelotti nella prima giornata del primo campionato italiano? Si attende la Juventus.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Juve - Kean : 'Ronaldo? Fa effetto. Serie A? Me l'aspettavo più tosta...' : L'incontro con CR7? Farà un certo effetto, ma ci terrei di più a vederlo sul campo, in allenamento, per capire come lavora il numero uno al mondo'.

Aspettando la Serie A : guida alla Juventus : Manca meno di un mese all’inizio della stagione di Serie A 2018-19. In testa alla griglia di partenza ci sono i campioni d’Italia in carica della Juventus, che hanno dominato la scena per tutto il decennio vincendo sette Scudetti di fila e, a giudicare dalla campagna acquisti bianconera di quest’estate (un acquisto in particolare su tutti, e sappiamo tutti quale), vogliono puntare all’ottavo. Analizziamo la rosa bianconera, la prima che andremo ...

Juve - Vieri : 'Ronaldo? Non me lo aspettavo - è di un altro pianeta' : Christian Vieri , ex attaccante della Juventus , dice la sua, a Sky Sport , sull'arrivo di Cristiano Ronaldo : 'Non me l'aspettavo, ma nessuno se l'aspettava. Appena hanno capito che c'era l'occasione l'hanno colta al volo. La Juventus aveva già una super squadra e ...