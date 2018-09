La guerra tra bande a Milano

Lega - Di Maio : «Rispettare la magistratura - no a guerra con le toghe» : Roma, 7 set., AdnKronos, - 'Non ritengo giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura'. Così il vice premier Luigi Di Maio a 'In Ondà su La7 risponde ad una domanda ...

Dopo quella dei dazi - la nuova guerra tra Cina e Usa è sulla tecnologia quantistica : Dimenticate la trade war, la guerra commerciale. Ce ne è un'altra di guerra che Usa e Cina stanno combattendo: quella per il dominio della tecnologia quantistica. E Pechino la sta vincendo. Anzi: forse l’ha vinta già. Anche grazie all’aiuto dell’Italia, con la quale sta per portare a termine, tra settembre e ottobre, il terzo test di comunicazione quantistica attraverso Micius, il primo satellite ...

Quei giochi di guerra in Centrafrica tra Russia - Cina e Francia - con Trump alla finestra - : Centrafricana come del resto molte altre nazioni del Contintente e di quello che ancora si può definire Terzo mondo è poverissim a sì, ma ricc a di risorse. Nella Repubblica Centrafricana si trova, ...

C’è un accordo di massima tra Francia e Regno Unito sulla “guerra delle capesante” : Francia e Regno Unito hanno raggiunto un’intesa di massima che dovrebbe mettere fine alla cosiddetta “guerra delle capesante” che va avanti da diverso tempo nel Canale della Manica, il tratto di mare che divide i due paesi. L’ultimo episodio violento The post C’è un accordo di massima tra Francia e Regno Unito sulla “guerra delle capesante” appeared first on Il Post.

guerra e Pace/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : Pierre incontra Natasha a Mosca : Guerra e Pace, anticipazioni del 5 settembre 2018, su Canale 5. Andrei parte di nuovo per la Guerra, portando con sé Pierre, ma non perdona Nataša. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:00:00 GMT)

guerra e Pace terza puntata : trama e anticipazioni 5 settembre 2018 : Guerra E Pace terza puntata. Su Canale 5 torna mercoledì 5 settembre 2018 in prima serata la mini serie tv prodotta da BBC e ispirata al capolavoro letterario di Lev Tolstoj. Di seguito ecco trama e anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Guerra e Pace terza puntata: trama e anticipazioni 5 settembre 2018 Napoleone invade la Russia. L’esercito russo si prepara al contrattacco. Mentre i francesi ...

LIBIA - guerra A TRIPOLI : RIPRESI GLI SCONTRI TRA MILIZIE/ Ultime notizie : in corso vertice a Palazzo Chigi : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Viaggio in Bosnia tra omicidi misteriosi e nazionalismo : venti di guerra per elezioni : La minoranza serba della Srpska guidata da Dodik e supportata da gruppi paramilitari lancia la sfida della secessione con la benedizione di Putin e Trump. La minoranza croata strizza l'occhio a Zagabria e i musulmani guardano ad Erdogan. Tra omicidi politici e aggressioni ai giornalisti, Sarajevo si prepara alle elezioni politiche di ottobre.Continua a leggere