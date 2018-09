La gioia incontenibile di Salvini | È nato Edoardo

ilgiornale

(Di sabato 8 settembre 2018) Dopo giorni (o forse settimane) di polemiche, indagini, attacchi e insulti, per Matteoè arrivato il momento di festeggiare.Il vice premier leghista, infatti, questa mattina dal Forum Ambrosetti di Cernobbio ha annunciato che di lì a poche ore sarebbeil suo nipotino. ll leghista ha quindi voluto svelare un dettaglio della sua vita privata che riguarda la sorella: "È in sala parto e non vedo l'ora di andare a conoscere mio nipote nel pomeriggio per cui sono l'uomo più fortue felice di questo mondo".E dopo questa parentesi affettiva che doveva essere soltanto una divagazione, Matteoha annunciato - sempre dal palco di Cernobbio - con sorpresa che il piccolo èproprio mentre lui stava intervenendo al Forum: "Scusate se guardavo il telefonino ma non è per un avviso di garanzia, ma perché èmio nipote. Quando sarà grande mi chiederà se l'ho visto nascere ...