La foto di Mussolini torna sulla parete del bar I giudici | ' Manifestazione di libero

Modica - dissequestrata la foto di Mussolini : "È solo libero pensiero" : Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha disposto il dissequestro dell'immagine di Benito Mussolini , sequestrata il 10 agosto scorso presso il bar Fucsia di Modica , dopo la segnalazione di una giovane che aveva chiesto l'intervento del carabinieri.L'immagine era accompagnata dalla frase "non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia" e quindi apriti cielo. Subito era partita la segnalazione e il sequestro. Ma per il ...

Posta su Facebook foto di Mussolini e Hitler : militare indagato per apologia del fascismo : La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo: il pm ha disposto accertamenti nei confronti di un sottufficiale in servizio nel compartimento marittimo di Gallipoli, in quanto ritenuto responsabile di aver condiviso una serie di immagini e citazioni inneggianti al Ventennio. La difesa del sottufficiale: “Profilo falso”.Continua a leggere