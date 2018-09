La festa della Lega nella Pontida del sud diventa un caso politico

Piazza dei Ciompi : festa con Nardella per l'inaugurazione / FOTO : Prima del taglio del nastro lo spettacolo degli artisti del Cirk Fantasik e spettacoli per bambini, poi le note degli allievi della scuola di musica di Fiesole. 'Finalmente, ci voleva. Ora è una ...

Alla festa della Cipolla di Cannara stand pieni e gastronomia di qualità : ... la festa propone la mostra mercato della Cipolla e dei prodotti tipici per le vie del centro storico e, come sempre, un fitto cartellone tra musica, intrattenimento, cultura, sport e solidarietà. ...

Perdonanza quando mi costi? - i conti della manifestazione fatti dal consigliere Masciocco : L'Aquila - Da qualche giorno si è chiusa la 724esima Perdonanza Celestiniana. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, hanno voluto, da subito, rivendicare il successo di pubblico e l’eleganza degli spettacoli proposti dai vari artisti con la guida del nuovo direttore artistico. Tra i vari annunci effettuati da membri della giunta e del Comitato Perdonanza (facilmente reperibili sul web), si evidenzia che il budget previsto della ...

L'Aquila - manifestazione della Lega per il "Voto subito!" : le adesioni : Azione Politica, con le Civiche per l'Abruzzo, aderisce alla manifestazione della Lega per chiedere elezioni subito "Azione Politica, con il raggruppamento Civiche per l'Abruzzo, aderisce alla ...

Conclusa con sold out la I Rassegna teatrale della festa di "S. Maria a Mare" a Mercatello. : Sì, proprio come accadeva un tempo con il cinema e gli spettacoli all'aperto,in piazza, in quell'incontro di persone, che da tempo forse, non scambiavano quel reciproco sorriso nell'applauso corale ...

Torna a Fontanafredda a Serralunga d' Alba - la festa della Vendemmia : ... momenti di animazione e giochi educativi , gli spettacoli teatrali dei migliori artisti di strada, le lezioni di yoga gratuite per grandi e piccini, balli 'clandestini' a ritmo del Lindy hop, le ...

... DA VENERDÌ 7 A DOMENICA 9 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ LA festa DI FINE ESTATE CON STREET FOOD E SPETTACOLI DAL VIVO/IL PROGRAMMA : ... tamburi giapponesi, impegnato dal 2004 a far conoscere questa particolare "arte" in Italia attraverso SPETTACOLI e corsi regolari di Taiko Do. Lo studio del Taiko è per il KyoShinDo una disciplina ...

Apre il primo Starbucks d'Italia : sembra la 'fabbrica' di Willy Wonka. festa con i ballerini della Scala : Nel mondo ci sono solo altre due Starbucks Reserve Rostery come quella italiana, a Seattle e a Shangai. 'Questo è un sogno in cui abbiamo messo tutto il nostro cuore', ha spiegato nel corso della ...

Al via il lungo week end della festa dell'Uva di Masera : Si tratta di un duo italiano di dance elettronica famoso in tutto il mondo. Sabato 8 settembre alle 17 ci sarà l'esibizione di Inline alpine, lo sci alpino su rotelle da parte del Vco Skating Team ...

La festa di San Fausto a Castellina : viaggio alle radici della tradizione del culto : Cena di tutta la popolazione lungo le vie del paese, spettacoli, cerimonie solenni e fuochi di artificio. Da notizie storiche, si ricorda che in passato c'era un albero della cuccagna e la corsa dei ...

Sinistra Italiana - Il bilancio della festa al Divo Demi : 'Sarebbe stato facile presentare un programma affidandoci alla cronaca attuale, parlare di ciò che i giornali e la politica offrono per attirare o indirizzare il consenso. Numeri, calcoli e alleanze, contano pochissimo se non esistono contenuti seri , se non ...

festa della Madonna del Soccorso giovedì 6 e venerdì 7 settembre a Pietra Ligure : giovedì 6 e venerdì 7 settembre si svolgerà in Via Soccorso e in Piazza Boccardo a Pietra Ligure la Grande Festa della Madonna del Soccorso all'interno della quale il pubblico potrà trovare stand ...

Si è conclusa domenica 2 settembre scorso la VI edizione della festa Bimbi A Bordo - il festival letterario di Guspini. : ... ha raccontato storie eterne ed universali, collocate in luoghi o tempi lontani dalla Sardegna e dall' oggi , ma che hanno saputo parlare e farsi comprendere da ogni persona presente agli spettacoli. ...

Reggio Calabria - 5 e 6 settembre evento 'festa della Sinistra' - : ... ritorna a Reggio Calabria, su mio invito, l'onorevole Massimo D'Alema, presidente della Fondazione di Cultura Politica Italianieuropei". È quanto rende noto, in un comunicato stampa, il capogruppo ...