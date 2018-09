La Ducati di Lorenzo in pole a Misano Marquez 5Â° | Rossi 7Â°

MotoGP San Marino - la Ducati di Lorenzo in pole position : Miller e Vinales al suo fianco, poi Dovizioso e Marquez. Solo 7° tempo per Valentino Rossi

MotoGP – Jorge Lorenzo alza la voce in vista della gara di San Marino : “Ducati favorita per la vittoria!” : Jorge Lorenzo alza la voce dopo l’ottima giornata di test a Misano: il pilota Ducati inserisce se stesso e Dovizioso fra i principali favoriti al successo finale Venerdì di test a Misano che sorride alle Ducati. Sulla pista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sfrecciano davanti a tutti, concludendo le FP2 al primo e al secondo posto. Segnali positivi per il team di Borgo Panigale, che si ...

Misano : venerdì firmato Ducati - con Dovizioso e Lorenzo : E’ iniziato in modo positivo il weekend di Misano per i piloti del Ducati Team. Al termine del venerdì, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono infatti classificati al 1° e 2: posto mentre Michele Pirro, in gara come wild card con la Desmosedici GP del Ducati Test Team, ha chiuso in tredicesima posizione. Dovizioso, […] L'articolo Misano: venerdì firmato Ducati, con Dovizioso e Lorenzo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGp Misano - Libere 2 : Ducati padrona con Dovizioso e Lorenzo - Rossi 8° : Misano - Ducati sugli scudi anche nella seconda sessione di Libere a Misano. Comanda la classifica sempre Andrea Dovizioso che ha fatto segnare 1'32'198, precedendo di 160 millesimi il compagno di ...

MotoGP – Dovizioso fra tattica e voglia di vincere : “strategia Ducati come la Mercedes? Ammetto che io e Lorenzo…” : Andrea Dovizioso pronto per la gara di Misano: il pilota Ducati ha parlato dei miglioramenti della sua moto e della possibile ‘collaborazione’ con Jorge Lorenzo in stile strategia Mercedes Dopo il disastro di Silverstone e della gara tristemente cancellata, i piloti MotoGP cercheranno di riscattarsi in Italia, sulla pista di Misano. Grande attesa per i tanti piloti azzurri presenti in gara, fra i quali anche Andrea Dovizioso. ...

MotoGP - Dovizioso : 'Ducati in forma'. Lorenzo : 'Buone sensazioni' : Si chiama Misano, si legge Ducati. Domenica si corre il GP di San Marino e per le rosse sarà come correre in casa, visto che il Misano World Circuit è a poco più di un'ora di auto dalla sede di Borgo ...

MotoGP - Stoner come Lorenzo : può lasciare la Ducati. 'Se non servo meglio andar via' : "La spalla non è un ostacolo a testare con la Ducati, mi sto già allenando e faccio motocross". Casey Stoner, nel corso di un'intervista a Colin Young, giornalista australiano, ha allontanato le voci ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati : è quasi ora di dirsi addio - ma che rimpianti! Le sorprendenti ammissioni di Jorge : Jorge Lorenzo e l’addio alla Ducati: il maiorchino a cuore aperto tra certezze e ripensamenti Si avvicina il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: tantissimi italiani affolleranno le tribune della pista di Misano per fare il tifo per Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno a causa di un infortunio, ma anche per dare tutto il loro supporto alla Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia dell’appuntamento di Misano, è proprio ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Avrei voluto rimanere ancora in Ducati' : In questo momento è probabilmente il pilota più veloce del mondo. Jorge Lorenzo sulla Ducati detta legge, anche se il rapporto con la Rossa è stato in queste due stagioni a tratti molto difficile: "...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...

MotoGP Silverstone Lorenzo e Dovi : "Ducati forte - con l'acqua sarà difficile" : Lorenzo prosegue nel suo gran momento di forma e conquista una splendida pole nelle difficilissime condizioni di Silverstone, con una pista bagnata a tratti e considerata pericolosa per gli ...

Jorge Lorenzo - GP Gran Bretagna 2018 : “La Ducati va forte in tutte le condizioni. Speriamo domani non ci sia troppa acqua in pista” : Jorge Lorenzo è soddisfatto al termine di una giornata molto complicata. Le qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, hanno sorriso al maiorchino dopo i problemi di ieri, davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso e alla Yamaha di Johann Zarco. Time attack iniziato con un significativo ritardo per permettere all’elicottero del Centro Medico di trasportare l’infortunato Tito Rabat ...

MotoGp - Ducati show a Silverstone : pole di Lorenzo davanti a Dovizioso. Rossi solo 12° : Ci ha pensato la pioggia, iniziata a cadere a poche decine di minuti dall'inizio delle qualifiche, a scombinare tutti i piani, ma soprattutto a preoccupare i piloti della MotoGp. Il nuovo asfalto di ...